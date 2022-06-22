根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，SYBO Games《Subway Surfers》以 3000 万次下载，位列 5 月全球移动游戏下载榜榜首，比 2021 年 5 月增长 86.5%。印度是该游戏第一大市场，贡献了近 15% 的下载量；其次是美国，占 14%。（注：下载量仅统计 App Store 和 Google Play，不包括第三方安卓市场）

Garena《Free Fire》以 2600 万次下载排名第 2，相较去年同期增长 50.3%。

排名前五的另外 3 款游戏依次 Supersonic Studios《Tall Man Run》、EA《Apex Legends Mobile》， Voodoo《Deliver It 3D》。

2022 年 5 月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为 48 亿次，同比下降约 1%。印度市场以 9.16 亿次下载排名第 1，占全球总下载量的 19.2%。美国市场以 8.4% 的下载量排名第 2，其次是巴西市场，占 7.9%。

5 月 SYBO Games《Subway Surfers》迎来上市 10 周年庆典，游戏下载量和收入双双刷新纪录，其玩家付费是去年同期的 6.3 倍，达到 590 万美元。

说明：Sensor Tower 下载量数据仅统计 App Store 或 Google Play 账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如 Facebook 和 Facebook Lite。