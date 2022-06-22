大众汽车发布了新的 ID 设计草图。Aero 是其首款全球纯电动轿车，将首先在中国推出，随后将在北美和欧洲上市。该车型原定于 4 月下旬在中国首次亮相，但由于北京车展推迟，预生产概念车的数字发布将于 6 月 27 日举行。

大众汽车 ID Aero，内部也称为 Aero B，预览了该品牌首款全球全电动量产轿车，预计将帮助大众在战略框架内加速其电动化攻势。在 3 月 15 日大众汽车集团年度新闻发布会上，我们已经看到了其中一张显示前端的草图，现在我们也来看看车辆的侧面轮廓和后端。

顾名思义，大众汽车 ID Aero 似乎是一款高度空气动力学的车辆，具有流畅而锐利的外观设计、低前引擎盖和轿跑车式的俯冲车顶线。这家汽车制造商表示，预生产研究的空气动力学前部和车顶有助于降低能耗并增加续航里程。后端看起来很传统，具有由灯条连接的水平 LED 尾灯。

四门轿车承诺宽敞的内部空间，因为它将在大容量的中上阶层市场竞争，因此应该如此。与 ID 中的所有现有家族车型一样。Aero 基于大众汽车的模块化电动驱动矩阵 (MEB) 平台打造。早在 3 月份，大众品牌老板 Ralf Brandstätter 就表示，这款全电动概念轿车的续航里程为 435 英里（700 公里）。这就是我们目前所知道的一切，但我们很确定大众将在下周的首次亮相中提供更多细节。

期待后轮驱动和全轮驱动动力系统的选择，以及带有 GTX 标志的性能车型——大众最近证实了所有 ID 家族将获得 GTX 型号——使用最强大的双电机设置。大众汽车前研发负责人弗兰克·韦尔施（Frank Welsch）在 2020 年表示，它将在 5.6 秒内从 0 加速到 62 英里/小时（100 公里/小时）。

ID Aero 将作为与内燃机帕萨特相当的电动车型，预计将于 2023 年下半年在中国上市销售，北美和欧洲市场的相应车型将于 2023 年推出。虽然中国规格的车型将在当地生产，但面向欧洲和北美的 Aero 将在该汽车制造商位于 Emden 的工厂生产，该工厂最近开始生产 ID.4 电动 SUV。