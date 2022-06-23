产业区块链获得新突破，在大规模商用上验证了可行性，而融合技术是这一突破的关键点。

记者今日从蚂蚁集团旗下蚂蚁链了解到，其通过区块链+IoT 技术的融合探索，率先在新能源产业中实现 “上链” 设备量突破 500 万，主要覆盖新能源车、太阳能光伏、新能源电池等。

业内人士表示，这表明物理资产可信数字化在规模商用上已经实现可行性验证，意味着大量具有价值的物理资产可以通过全新方式实现数字化，并在可信区块链网络中流转。

数字化浪潮带来的深远变革才刚刚开始。现实世界中还有大量的资产以传统的方式存在，在复杂漫长的流转过程中仍然有太多效率低下的环节。例如依赖大量纸质文件和人工审核来记录货物和资金的流动，但传统的数字化因为可信验证成本较高，因而在价值流转中存在信用难题。

区块链可以直接构建基于信息互联网上的价值网络。它天然具有的开放透明、不可篡改、对等互联、易于追溯等特性，可以降低各方的信任成本，而 “设备上链” 是其中一种创新技术方案，即通过融合区块链和 IoT 技术完成物理世界设备的数字化改造，将物理资产实时、可信地映射在数字世界中。此举可直接解决数据上链前的真实性问题，让物理资产的价值在区块链网络中得到指数级放大。

“物理设备的数字化上链，相当于开启了产业数字化的 ‘第二增长曲线’。” 中国互联网协会副理事长兼副秘书长何桂立表示，这一技术融合应用进一步打开了区块链赋能实体经济的想象力，让实体产业价值流转体系的建立成为可能。

2021 年 6 月，蚂蚁链曾推出首批无线通信模组 AntChain MaaS，通过基于设备唯一特征的可信根，让终端设备自动连接区块链，实现物联网数据可信上链，并进行全流程加密，进行了物理资产可信上链的第一步探索。

何桂立判断，未来将会有越来越多的数字化物品在区块链上流转，企业对区块链与其他信息技术融合应用的程度，将深刻影响其数字化转型的质量和深度。

作为蚂蚁集团的主要科技品牌之一，蚂蚁链主要以区块链融合技术服务产业互联网。据了解，蚂蚁链在 “IoT+区块链” 领域拥有近 100 项申请专利。

蚂蚁集团数字科技副总裁娄建勋表示，科技创新是蚂蚁链不变的底色，蚂蚁链将持续用创新科技能力，去满足实体产业的多种需求，为其创造更大的价值。