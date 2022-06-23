动点出海获悉，马来西亚数字医疗公司 Naluri 近日宣布，获得了一笔 700 万美元的 Pre-B 轮融资。

据透露，本次投资活动由泰国房地产开发商 Pruksa 领投，并由 Bertelsmann Investments、Striders Corporation 和现有投资者 M Venture Partners (MVP)、Palm Drive Capital 及 INP Capital 参投。

去年 6 月，Naluri 获得了 Integra Partners 领投的 500 万美元 A 轮融资。

针对新资金，Naluri 表示要在扩大马来西亚、新加坡和印尼现有业务范围的同时，于泰国等地实施下一步战略扩张计划，还将加强团队研发力度，不断推出新服务。

Naluri 由连续创业者 Azran Osman-Rani 和医疗专家 Jeremy Ting 等人共同成立于 2017 年，是一家总部位于吉隆坡的数字健康解决方案提供商，专注于慢性病管理和心理健康诊疗领域。该公司通过聘请专业的医学人士，并借助数字平台和 AI 技术等开展一系列医疗服务。

据介绍，Naluri 利用旗下同名 APP 为遭受糖尿病、高血压、高血脂、肥胖症等慢性病以及焦虑和抑郁等心理疾病困扰的患者提供系统化的专业诊疗，还指导他/她们养成良好的习惯来过上健康生活。

此外，Naluri 采用 B2B 模式，帮助企业在控制成本的前提下改善员工身心状况。

有消息称，Naluri 近来还通过将长期积累的患者数据与整个区域内的健康筛查结果进行整合分析，不仅预测出了当下社会对于医疗保健服务的需求量供有关部门参考，还提出针对性的早期干预措施来帮助公众减少某些疾病并发症所引起的不必要花费。