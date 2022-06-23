45 多年来，Lohmann 一直在为广泛的车辆应用开发定制粘合剂解决方案。凭借其遍布全球的生产基地和服务产品，该公司全面支持汽车制造商优化其产品和流程并满足最高质量标准。在今年 6 月 28 日至 30 日在德国斯图加特举行的欧洲电池展上，粘合剂专家将主要展示用于电池最佳热管理和可靠电气管理的粘合剂解决方案。

随着电动汽车的普及和电动汽车电池市场的快速增长，许多新的粘合挑战也出现了，这些挑战远远超出了可靠的连接本身。例如，锂离子电池的最佳效率和最长使用寿命是在 20° 至 35° 摄氏度的温度下实现的。因此，最佳的热管理是电动汽车电池正常运行的先决条件。DuploCOLL TC 系列的导热 Lohmann 胶带可以有效地连接到电池的冷却或加热元件。

EMI 屏蔽主要是关于以最佳方式屏蔽电磁波，以避免电气元件的干扰和干扰。在这里，DuploCOLL EC 系列确保电动汽车的部件得到最佳屏蔽，保护其乘员免受车辆故障可能带来的危险。EC 系列在宽频谱 (450 MHz – 3.8 GHz) 上提供屏蔽衰减特性，并且易于模切和应用。

上述示例只是 Lohmann 用于 EV 电池等车辆部件设计的创新粘合剂解决方案系列中的两个。用于高性能粘合的多功能胶带被汽车原始设备制造商和汽车制造商在车辆的许多位置使用。