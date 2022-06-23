6 月 23 日，国内云原生数据库准独角兽拓数派（以下简称 “OpenPie”）对外宣布完成新一轮数亿元战略融资，本轮融资由元禾重元领投，东吴证券跟投。在此之前 OpenPie 已获得头部产业基金天使轮连续两笔投资。

OpenPie 成立于 2021 年，是以 “Data Computing for New Discoveries”「数据计算，只为新发现」为使命，打造立足于国内的基础数据计算领域的世界级创新驱动机构。作为国内该领域屈指可数的 Day-1 准独角兽，OpenPie 致力于在数字原生时代，运用突破性计算理论、独创的云原生数据库旗舰产品以及之上的算法和数学模型，建立下一代云原生数据平台的前沿标准，驱动企业实现从 “软件公司” 到 “数据公司” 再到 “数学公司” 的持续进阶，加速数字化转型升级。本轮融资完成后，公司将继续加速云原生数据库πCloudDB 研发及市场落地、进一步完善团队建设和持续推进全球市场的布局。

当下，企业面临着指数级递增的海量存储需求，业务也面临更多的热点和突发流量带来的挑战，企业需要降本增效，进行更智能高效的数据计算。在此背景下，云原生数据库成为大势所趋，各个企业也都在向这一趋势靠拢。在 Gartner 发布最新报告指出，中国数据库行业将加速增长并逐步向云端迁移，未来四年，中国数据库行业向公有云迁移的速度将超过全球平均水平。2020 年数据显示，云数据库已占据整体数据库市场份额的 40%，据 Gartner 预测，2022 年云数据库营收数据将占据数据库整体市场的半数以上。

基于行业发展趋势，OpenPie 现阶段推出的云原生数据库πCloudDB，秉承「最终实现大数据愿景」的产品理念，重新打造 PostgreSQL 12.X 实现存算分离的同时，也创造了全新 eMPP(elastic Massive Parallel Processing，弹性大规模并行计算) 分布式技术，构建以云原生、分析型分布式数据库为内核的全新数据计算平台，旨在为企业提供包含实时处理、秒级扩缩容、弹性计算、集成数据分析等强大功能的云上数据存储和计算引擎，助力企业实现数据价值最大化，打造高质量发展新优势，并在新基建中承担可靠和可控的世界级云数据库底座。

OpenPie 创始人兼 CEO 冯雷（Ray Von）是数据云和人工智能领域的连续创业者和技术引领者。在创建 OpenPie 之前，Ray 是被誉为 “云原生第一股” 的 Pivotal（中国）创始人兼总经理，有幸与前 Windows 操作系统总负责人和 Greenplum 数据库创始人在内的全球领导团队，在不到 5 年的时间里，成功完成了 Pivotal 50 多亿美元估值的整体上市（NYSE：PVTL），并将旗下 Greenplum 打造成为全球明星开源数据库。在创立 Pivotal 之前，Ray 在世界 500 强甲骨文 (Oracle) 的硅谷总部打造全球领先的云数据库调度引擎。

与此同时，OpenPie 拥有强悍的研发核心团队和具有成功上市经验的管理团队。其核心团队成员主要来自 Pivotal、IBM、腾讯、阿里巴巴、字节跳动、快手、Oracle 等世界 500 强及国内头部互联网公司，毕业自 CMU、北大、清华和科大少年班等顶级学术机构，并有成员获有奥赛奖牌。公司始终坚持为企业和机构 “通过数据计算获得新发现 “的理念，为数字基础设施创造旗舰硬核科技技术和产品，助力企业和机构在数字化演进和进化。

元禾重元合伙人李炜琦表示：“稀缺且自主可控的内核技术、优秀且成熟的团队、性感的商业模式、国内+海外巨大的市场空间、创业者的独立性竞争优势，这是元禾重元快速判断出手 OpenPie 的逻辑。在以数据和数字经济为驱动力的云计算 2.0 时代，云原生数仓将成为云端数据流量的抓手，给客户带来更优性能、更低成本、更弹性灵活的解决方案。海外市场已验证了巨大的市场需求和第三方创业者商业模式的跑通，目前国内云环境发展也已经进入了新阶段，客户降本增效的需求就在那里，而不是 “拿着锤子找钉子”，OpenPie 未来可期。”

东吴创新资本股权投资负责人郭静静表示：“创始人团队对于技术的自信和对市场的通透掌握，是我们判断加入 OpenPie 的重要原因。东吴一直十分重视在数字经济和云计算方面的布局，我们对 OpenPie 有着很强的信心，未来也将尽全力推动 OpenPie 借力资本市场，助其高速发展。”

OpenPie 创始人兼 CEO 冯雷表示：“OpenPie 成立至今，短短 10 个月内，吸引了众多知名投资机构的关注和认可，感谢投资方对于 OpenPie 的信任和支持。本轮融资完成标志着 OpenPie 进入快速成长期。在资本和人才的双轮驱动下，OpenPie 将在打造云原生数据库πCloudDB 的同时，在技术创新、全球市场开拓、企业社会责任等方面齐头并进，驱动企业实现从 “软件公司” 到 “数据公司” 再到 “数学公司” 的持续进阶，为企业、为行业以及为社会发展创造长期价值。”

关于元禾重元

元禾重元创立于 2010 年，是元禾控股市场化 PE 投资平台。目前管理 9 只基金，管理规模约 100 亿元，投资项目逾 80 个，已培育成长出 25 家上市公司，已投项目包括顺丰控股、阿特斯、瑞可达、优刻得、山石网科、奇安信、中际旭创、纳芯微、德龙激光、达观数据、云徙科技、趋动科技等。

关于东吴证券

东吴证券股份有限公司成立于 1993 年，是一家全牌照的综合类上市证券公司，下设创业投资和创新资本管理两个全资子公司及期货、基金两个控股子公司，同时东吴在中国香港和新加坡还设有境外子公司。东吴以打造国内一流券商为发展目标，以客户为中心，以服务实体经济为根本，依托长三角地区优质客户群，稳步拓展全国及海外机构布局，行业影响力逐年提升。2015 年至 2021 年，在中国证监会对证券公司的分类监管评级中，公司连续七年分类评级结果为 A 类 A 级。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。