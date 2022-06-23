澳大利亚自行车公司 Zoomo 于 2021 年 12 月推出了 Zoomo One，这是一款据称是市场上性能最高的实用电动自行车。现在，这家来自 Land Down Under 的初创公司已经推出了两款完全可操作的电动自行车。

据 Zoomo 称，One 送货电动自行车专为最后一英里送货而设计，是世界上第一辆为此目的而制造的时速 28 英里的电动自行车。它还被企业称为 “轻便摩托车杀手”，因为它具有竞争优势、强劲的电机和易于操作，旨在将汽油动力轻便摩托车从道路上赶走——当然，不是字面意义上的。

据 Zoomo 称，这款电动自行车的耐用性比该公司电动自行车系列中的另一款零式电动自行车耐用 50%。动力传动系统中增加了新的皮带传动系统，据称其使用寿命是标准链条的三倍，从而延长了其使用寿命。为了补充其坚固性，One 配备前后液压盘式制动器、前后悬架，以及使骑手能够更舒适、更高效地忍受更长骑行的配置。

Zoomo 将 One 设计为可配置，以适应不同的交付要求，例如购物或送餐。它包括内置 GPS、蜂窝连接和蓝牙，以及其他安全物联网功能。它还具有双速驾驶模式，允许车队经理选择最适合他们需求的两轮车级别。他们可以在 2 级（将自行车限制在每小时 20 英里）和 3 级（允许他们跑得更快，最高时速为 28 英里）之间进行选择。

当然，要被称为送货自行车，One 必须能够运输大量货物。因此，电动自行车后部的有效载荷能力高达 40 公斤，但由于可调节的载物架，它的前部也可以承载高达 18 公斤的载荷。Zoomo One 配有内置在框架中的 52V、17Ah 可拆卸电池。然而，Zoomo 尚未透露 One 的可续航里程。

Zoomo 的优质送货电动自行车将于 2022 年下半年在美国上市。预计英国和欧洲市场将在 2023 年效仿。Zoomo 在 2021 年 12 月最初宣布时，该自行车的预计价格为 4,000 美元. 希望它坚持这个价位或零售价更低。