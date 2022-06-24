梅赛德斯-奔驰 VISION EQXX 打破了自己在实际驾驶中的效率记录，一次充电可再行驶 1,000 公里以上。继 4 月份从斯图加特到卡西斯（法国）破纪录的首次驾驶之后，这辆研究车辆将标准设置得更高，从斯图加特到英国银石赛道的公路旅行长达 1,202 公里。

在整个公路旅行中，VISION EQXX 利用其创新的热管理系统，在交通繁忙和夏季高温的情况下实现了 8.3 千瓦时/100 公里的平均消耗。

除了在广泛的现实交通场景中证明梅赛德斯-奔驰电动效率技术的有效性外，VISION EQXX 在公共道路上的长途旅行还为研发专家提供了正在进行的开发计划的宝贵数据。

VISION EQXX 的成功证明是在今年 4 月。这是一次破纪录的首次公路旅行，从斯图加特到法国地中海沿岸的卡西斯，全程 1,008 公里。气温从寒冷的 3 摄氏度到更像春天的 18 摄氏度不等，它以 8.7 千瓦时/100 公里的能耗完成了这段旅程，到达时剩余的续航里程约为 140 公里。但是一次是不够的。为了展示真正的实际能力并将开发过程提升到一个新的水平，工程团队正在进行一系列的公路旅行，以在不同的条件下测试支持 VISION EQXX 的技术。

这一次，路线剖面没有出现较低的温度，也没有阿尔卑斯山提出的苛刻的能源使用和恢复方案。这次旅行的主要挑战是高达 30 摄氏度的夏季气温，以及斯图加特周围和英格兰东南部的交通密度增加。尽管如此，由于其创新的热管理系统，VISION EQXX 始终保持冷静状态。

电力驱动装置的卓越效率意味着它只产生最少的废热。这有助于保持热管理系统非常小巧轻便。气动百叶窗、冷却剂阀和泵的精心设计的相互作用确保了电动驱动单元以最低的能源成本保持最有效的温度平衡。它结合了创新的气流管理和安装在车辆地板上的冷却板，使其能够利用沿 VISION EQXX 底部流动的空气。这是在正常条件下保持电驱动单元冷却的最符合空气动力学效率的方式，在最符合空气动力学的模式下可以增加约 2% 的里程。

高环境温度和走走停停的高速公路交通需要对电动传动系统和客舱进行冷却。然而，按需冷却系统从容应对，对续航里程没有显着影响。事实证明，VISION EQXX 中的多源热泵在炎热的夏季天气中保持机舱温度凉爽的效率很高。在 14 小时 30 分钟的行驶时间内，空调的运行时间刚刚超过 8 小时，但对整体能源消耗的负面影响很小。

凭借两次成功的 1,000 公里以上的公路旅行，VISION EQXX 充分证明了它是有史以来最高效的梅赛德斯。但故事并没有就此结束。许多 VISION EQXX 技术的开发工作仍在继续，以应用于未来的量产车辆。对于它背后的团队来说，收集宝贵的真实数据非常有用，而最重要的问题是：下一步更实际的会在哪里？我们拭目以待。