动点出海获悉，新加坡资金管理 SaaS 平台 Helicap 近日宣布，获得了一笔 500 万美元的战略性融资。

据透露，本次投资活动由 Tikehau Capital 和 PhillipCapital 两家资产管理公司联合领投。

Helicap 成立于 2018 年，是一家总部位于新加坡的金融科技公司，主要通过打造新型投融资渠道平台为东南亚地区的 P2P 借贷行业提供资金管理服务，旨在助力推动该区域的经济发展。

作为连接借贷双方的桥梁，它一方面利用大数据技术帮助投资方分析市场上潜在的资金需求，并寻求到最佳投资组合方案来获取收益，另一方面为地区内享受不到银行相关政策的个人与中小企业提供便捷可及的信贷服务，帮助贷款方渡过资金难关。

据介绍，Helicap 非常注重风险管理。在部署投资计划和制定配套管理方法前，它通常会采用数据驱动型风险管理方法对客户进行信用评级和尽职调查。接下来，它还将继续加大对于此类产品的创新投入力度，以提高自身风险管理能力和服务效率。

身处当前全球投融资形势异常严峻的大环境中，东南亚市场面临着价值 5000 亿美元的资金缺口。Helicap 表示，公司预计将与 1000 家投资方展开业务合作，为该地区约 3 亿的资金需求者提供帮助。

数据显示，自成立以来，Helicap 平台上已完成 300 多笔交易，累计金额达到了 1.5 亿美元。