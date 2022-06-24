Lucid 宣布 Lucid Air Grand Touring Performance 将于 6 月 23 日至 26 日在 2022 年古德伍德速度节上首次公开亮相。这款全电动豪华轿车将在这个特殊车子展示节日的每一天进行多次标志性的古德伍德爬山，由专业司机本柯林斯驾驶。

拥有 1,050 马力 (783 kW) 的双电机全轮驱动 Lucid Air Grand Touring Performance 是目前北美最强大的电动汽车——EPA 估计的续驶里程为 446 英里，仍然超过任何其他品牌的电动汽车，在性能方面它都不会妥协。

虽然该型号目前仅在美国和加拿大发售，但将在欧洲提供的两款 Lucid Air 型号也将在整个活动期间在 Electric Avenue 区域展出：Lucid Air Dream Edition Performance，功率为 1,111 hp (828 kW) 估计有 900 公里的行驶里程；和 Lucid Air Grand Touring，Lucid 的初始量产产品，功率为 819 马力（611 千瓦）。

2022 年将成为 Lucid 在全球范围内开创性的一年，Lucid Air Grand Touring 和 Grand Touring Performance 正在向北美客户交付，该公司在德国慕尼黑开设了第一家欧洲工作室，并宣布在沙特阿拉伯开设第一家海外制造工厂。

Lucid 的使命是通过创造先进技术和以人类体验为中心的最迷人的豪华电动汽车来激发可持续能源的采用。该公司的第一款汽车 Lucid Air 是一款先进的豪华轿车，采用加利福尼亚风格的设计，在中等尺寸的外部空间中拥有豪华的全尺寸内部空间。在经过比赛验证的电池技术和完全内部开发的专有动力系统的支持下，Lucid Air 被评为 2022 MotorTrend 年度汽车。Lucid Air Grand Touring 具有官方 EPA 估计的 516 英里里程或 1,050 马力。Lucid Air 的客户交付正在 Lucid 位于亚利桑那州卡萨格兰德的新工厂生产。