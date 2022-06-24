新兴电动汽车制造商 Mullen Automotive 今天宣布，它已在 24 个国家/地区申请了 130 多项专利，以支持 Mullen FIVE EV Crossover 计划。

Mullen 提交的 130 多项专利申请与 Mullen FIVE EV Crossover 的设计和造型有关，涵盖了 FIVE 的外观和内饰设计。它们包括车身、前灯/尾灯、车门、后视镜、轮辋、车顶内衬、座椅和转向系统等区域。以下是这些未决专利申请和已授权专利的摘要。

这 130 多项专利申请包括：

19 项美国外观设计专利申请（19 项不同的外观设计），每一项都在等待审查。

117 项国际外观设计专利申请（17 个不同司法管辖区的 7 种不同外观设计）。

在这 117 项国际外观设计专利申请中，Mullen 的 30 项外观设计专利已被授予：

7 项阿根廷外观设计专利。

7 项澳大利亚外观设计专利。

巴林 7 项外观设计专利。

2 项中国外观设计专利。

7 项新西兰外观设计专利。

在其余 87 项国际外观设计专利申请中：

6 项外观设计专利申请已在俄罗斯获得许可。

4 项外观设计专利申请已在阿联酋获准。

77 项外观设计专利申请仍在海牙、阿尔及利亚、巴西、中国、哥斯达黎加、印度、印度尼西亚、科威特、马来西亚、巴拿马、俄罗斯、泰国和阿联酋等待审查。

“我们打算在全球范围内提供 Mullen FIVE，这些专利，包括在 24 个国际国家的申请，显示了我们打算这样做的承诺，”Mullen Automotive 首席执行官兼董事长 David Michery 说。

该公司最近宣布了 Mullen FIVE EV Crossover 的 “惊人的不同” 美国试驾之旅，覆盖美国 19 个城市。巡演将于今年秋天在南加州开始，并在整个美国进行，我们希望早日看到这款车进入中国市场。