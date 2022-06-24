动点出海获悉，东南亚社交电商 SaaS 平台 RPG Commerce 近日宣布，获得了一笔 2900 万美元的 B 轮融资。

据透露，本次投资由 East Ventures、UOB Venture Management、Vertex Ventures SE Asia & India (VVSEAI) 和 RHL Ventures 联合领投。

此前，VVSEAI 曾参与过 RPG 在去年 7 月进行的 A 轮融资活动。

针对新资金，RPG 表示将用于加强技术升级、产品开发和人才招聘，以不断推出新服务。

RPG 由 Melvin Chee 和 Warren Tseng 共同成立于 2016 年，是一家总部位于马来西亚的电商解决方案提供商，如今在新加坡和菲律宾等地也设有分公司。目前，它的经营范围覆盖到了端到端供应链体系中的多个环节，包括产品开发、生产制造和物流配送等。

据介绍，RPG 选择采取 DTC 商业模式来直接触达消费者，旨在帮助用户提升日常生活中的采购效率。此外，它还借助多品牌组合策略获取不同类型的客群，目的是快速占领更多细分市场。

有消息称，RPG 的产品组合在过去一年迅速扩大。截至目前，该公司已在全球推出 Thousand Miles、Bottoms Lab、Montigo 和 Cosmic Cookware & more 等 10 多个自有品牌。与此同时，它还依靠孵化项目和收购活动等从不同垂直领域拓展自身业务范围。

RPG 还表示，公司的技术团队近期研发了一套共享互联网后端基础设施，借此为存在这方面技术壁垒的小企业赋能，通过建立长期合作伙伴关系实现双方的互利共赢。

数据显示，该公司现在的客户群体数量较之去年同期增长了 300%。