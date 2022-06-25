MG 正式对外发布 MG MULAN 设计美学。MG MULAN 采用灵动机能美学，打造跨界车身形态，向全球市场出发。MG MULAN 的目标是征战全球市场。新车由上汽设计中英两个极具国际化视野的团队共同设计，融合了年轻运动基因与纯电元素，打破纯电车同质化设计局面，自带高级酷飒感。

在上汽星云纯电专属系统化平台和三电技术加持下，MG MULAN 拥有不俗的性能表现。新车不仅动力强劲，是 20 万内唯一 3.8s 破百的车型，更匹配了五连杆后悬架、DP-EPS 转向系统、One-Box 电制动系统。

受益于四驱、全系后驱设计，MG MULAN 能更好地发挥纯电车优势。四驱和常见于高端车型的后驱布局，能让新车最大化利用电动机的加速性能，减少前轮打滑和加速跑偏现象，使起步更快、加速更好，不必忍受过弯的降速或推头，随时释放 MG 与生俱来的运动乐趣。其中，MG MULAN 四驱车型可实现最大功率 330kW、最大扭矩 600N·m，轻松跑进 “3 秒俱乐部”。

MG MULAN 将灵活好开放在首位，其 5.3 米的转弯半径、50:50 前后轴荷比、490mm 超低质心高度，使车身更稳定、操控更纯粹，搭配灵动车身，无论在拥堵的街道，还是狭小的城市，都能做到灵活好开，满足全球各色城市。

在安全性方面，新车采用行业领先的三重防撞梁设计、CPM 电容应用，再加上上汽 “魔方” 电池同级领先的 “零热失控” 防护体系，为消费者提供超凡安全保障。

此外，通过 ONE PACK 平台化设计统一尺寸，和上汽独创的专利换电结构，MG MULAN 可实现在同一装置上所有电池包的快换，不仅提供了便捷的补能模式，还让电池升级成为可能，实现全新的用车体验。