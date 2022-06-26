瑞典电动高性能汽车品牌 Polestar 于 6 月 24 日在纽约纳斯达克开始交易。Polestar 将在股票代码 PSNY 下交易。美国上市标志着该品牌于 2017 年推出并已成为全球电动汽车公司的又一个重要里程碑。Polestar 将初创公司的敏捷性与成熟的汽车 OEM 制造专业知识和能力相结合，推出了两款屡获殊荣的汽车，已经有超过 55,000 辆在全球上路。

“对于 Polestar 的整个团队来说，这是一个非常自豪的时刻，”Polestar 首席执行官 Thomas Ingenlath 说。“我们现在将开启我们故事的新篇章，可以用一个词来概括——成长。到 2025 年，我们的目标是每年销售 290,000 辆汽车，是 2021 年销售量的 10 倍。我们已经拥有真正成功的业务；此次上市为我们提供了资金和平台，帮助我们实现雄心勃勃的未来计划并推动行业领先的可持续发展目标。”

纳斯达克交易的首次亮相是在 2022 年的强劲开局之后。Polestar 最近宣布了今年迄今为止的创纪录销售额，其全电动 Polestar 2 的全球客户订单强劲，超过 32,000 辆，与去年同期相比增长了 290%。Polestar 的市场也从 2021 年底的 19 个增加到 25 个，并拥有近 130 个零售点。

Thomas Ingenlath 继续说道：“到 2024 年，我们将在我们的阵容中增加三款新的高级电动汽车，首先是在今年晚些时候推出我们的第一款 SUV——Polestar 3。这种有吸引力的产品组合将成为 Polestars 在最具吸引力、高利润的全球电动汽车领域增长的基础。”

Polestar Automotive Holding UK PLC（纳斯达克股票代码：PSNY）（“Polestar”）是一家瑞典高端电动汽车制造商。Polestar 由沃尔沃汽车 AB (publ . )（连同其子公司，“沃尔沃汽车”）和浙江吉利控股集团有限公司（“吉利”）于 2017 年 创立，与沃尔沃汽车具有特定的技术和工程协同效应，并享有一定的优势因此，显着的规模经济。

Polestar 的总部位于瑞典哥德堡，其车辆目前已在欧洲、北美、中国和亚太地区的市场上销售和上路。到 2023 年，该公司计划在 30 个市场上销售其汽车。Polestar 汽车目前在中国的两个工厂生产，未来计划在美国进行更多生产。

Polestar 已经生产了两款电动性能车。Polestar 1 于 2019 年至 2021 年之间制造，是一款低容量电动性能混合动力 GT，具有碳纤维车身、609 马力、1,000 牛米和 124 公里 (WLTP) 的纯电动续航里程 – 在当时的数据表现里是所有混合动力汽车中最长的。

Polestar 2 电动性能快背车是该公司首款全电动大容量汽车。Polestar 2 车型系列包括三个型号，结合了高达 78 kWh 的长续航和标准续航电池，以及高达 300 kW / 408 hp 和 660 Nm 的双电机和单电机动力系统。

从 2022 年开始，Polestar 计划每年推出一款新的电动汽车，从 Polestar 3 开始——该公司首款电动性能 SUV ，预计将于 2022 年 10 月首次亮相。Polestar 4 预计将在 2023 年推出，这是一款更小的电动性能 SUV 轿跑车。

2024 年，计划推出 Polestar 5 电动性能四门 GT，作为 Polestar Precept 的生产进化——这是 Polestar 于 2020 年发布的宣言概念车，展示了该品牌在设计、技术和可持续性方面的未来愿景。随着公司力求通过每款新车型减少对气候的影响，Polestar 的目标是到 2030 年生产出真正的气候中和汽车。

2022 年 3 月上旬，Polestar 发布了其第二款概念车，这是一款电动性能跑车，它以 Precept 制定的设计、技术和可持续发展目标为基础，展示了该品牌对未来跑车的愿景。这款硬顶敞篷车展示了 Precept 首次展示的独特设计语言的演变，并强调动态驾驶体验。该概念进一步发展了对可持续性和技术的关注，旨在实现更大的循环性。