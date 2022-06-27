奔驰表示，由于新宣布与总部位于加利福尼亚的科技公司 ZYNC 建立合作伙伴关系，它将把车内娱乐体验提升到一个 “新水平”。两家公司将携手打造专为奔驰车载屏幕设计的定制娱乐体验。两家公司表示，其目的是为汽车制造商的 UI 技术硬件（如 MBUX Hyperscreen）量身定制无缝体验。

“通过与 ZYNC 的合作，梅赛德斯-奔驰旨在通过 MBUX Hyperscreen 等标杆性硬件释放车内娱乐的全部潜力，将其转变为将 MBUX 数字体验扩展到汽车之外的门户，” 梅赛德斯的首席软件官 Magnus Östberg 说。

这将允许客户访问不断增长的全球和本地流媒体服务列表，目前包括 30 个网点。每个都非常适合它正在播放的特定信息娱乐屏幕。ZYNC 声称提供具有自适应比特率和最低板载缓存要求的一流视频播放。

“除了对 ZYNC 提供的自有内容和第三方内容进行更顺畅、更直接和个性化的访问外，交互式服务的增强将帮助我们进一步加深客户参与和对话，”Östberg 说。

自然，安全是梅赛德斯的首要任务，因此其车载娱乐服务仅在车辆停放时可用，并且在车辆行驶时将遵守当地有关前座娱乐的规定。然而，它表示，它已准备好在其 3 级自动驾驶汽车获得法律批准的情况下引入动态前座娱乐。梅赛德斯将成为第一家使用 ZYNC 技术的汽车制造商，该技术将于 2022 年底在欧洲的 EQS 和 S-Class 上引入，之后将在更多的车辆和市场中推广。