根据 data.ai 5 月 EMEA（欧洲、中东与非洲）地区出海收入排行榜，中国游戏厂商中腾讯和莉莉丝继续霸榜前两名，IGG 在本月进入 Top 3。

本月榜单中上升幅度最大的是悠星网络，较上月上升 13 个名次，得益于《明日方舟》在 EMEA 地区的收入突破。三七互娱 5 月上升 4 个名次进入 Top 10，主要依赖旗下的蚂蚁题材策略游戏《Ant Legion》的收入上升。创酷互娱的宫廷模拟类游戏《叫我官老爷》过去一个季度在 EMEA 收入稳定，在 5 月上升 5 个名次。

除此以外，心动网络在海外持续发力，本月进入出海收入榜前 30。旗下的放置 RPG 游戏《不休的乌拉拉》较 4 月收入上升，5 月最新上线的自研射击游戏《T3 Arena》也在 EMEA 地区一炮打响，取得了不错的成绩。

根据 data.ai 5 月 EMEA 地区出海游戏收入排行榜显示，《PUBG MOBILE》及《Rise of Kingdoms》持续蝉联第一及第二名。

本月的亮点游戏为莉莉丝自研的电音幻想风都市神话卡牌 RPG《Dislyte》（中文：神觉者），该游戏于 5 月上线，公测时收获 App Store 及 Google Play 推荐，且登顶多国下载排行榜，并跻身 EMEA 地区收入榜中 Top 10。而 IM30 的 4X SLG 游戏《Last Fortress Underground》（中文：七号堡垒）在 EMEA 地区多个国家也获得较高的涨幅，于收入榜上升 6 位，进入 Top 20。

在以重度游戏为主的榜单中，我们观察到 2 款模拟经营类的游戏也入榜，分别是点点互动的《Family Farm Adventure》，及 Microfun 柠檬微趣的合并＋模拟经营游戏《Merge County》，这两款游戏受到了广大海外玩家的喜爱，在欧美市场中取得良好的成绩。