在 2022 昇腾 AI 开发者创享日成都站上，华为正式发布昇腾人工智能人才发展加速计划和昇腾科研创新使能计划，协同推动人工智能人才高质量发展和科研创新全面提速。同时，华为与电子科技大学、四川大学、西南交通大学进行昇腾” 众智项目” 签约，并与成都大学签约合作建设四川首个” 鲲鹏&昇腾产教融合育人基地”。

教育部-华为” 智能基座” 产教融合协同育人项目自启动以来，得到了广大高校的积极响应，已经在全国 72 所高校的落地。为进一步深化高校人工智能人才培养产教融合改革，鼓励高校利用昇腾教学资源，围绕昇腾 AI 基础软硬件技术开展人工智能学科建设和人才培养，华为现面向全国本科类高校推出” 昇腾人工智能人才发展加速计划”，将提供教学、实践和营销三方面资源，携手高校培养昇腾人工智能人才，共筑数字经济发展人才根基。

日前，在华为伙伴暨开发者大会 2022 上，中国算力网-智算网络正式上线，成都智算中心也是智算网络的重要节点。中国算力网实现了全网算力统筹，统一任务编排与资源调度，数据与生态协同共享，让众多的开发者可以基于算力网络展开更广泛的研究与开发，例如需要大算力的大模型研发。本次，华为正式发布昇腾科研创新使能计划，面向高校科研团队、科研院所等科研机构基于昇腾 AI 基础软硬件平台开展科学研究与自主创新的激励计划。该计划主要适用于对科研创新、研究论证、基础模型的研究与创新等，具体包括：将高价值科研课题适配迁移至昇腾 AI 基础软硬件平台；基于昇腾 AI 基础软硬件平台开展科学研究，进行自主原生创新开发；基于昇腾 AI 基础软硬件平台开展基础模型研究和创新等。华为将从技术扶持和赋能、资源支撑、行业影响力三大维度给予全路径支持。其中，基于中国算力网-智算网络的统一算力大市场，将为昇腾科研创新使能计划提供充沛算力支持。

为更好推动四川区域高校人工智能研发能力提升与资源供给，培养和锻炼学生的实践创新能力，华为与电子科技大学、四川大学、西南交通大学进行昇腾” 众智项目” 签约。签约高校将基于昇腾 AI 基础软硬件平台开发算子、网络模型及行业参考设计。截至目前，已有来自 80 所高校/科研院所的 300+个高校老师团队参与昇腾众智计划，共同完成 3000+个算子、模型、参考设计等项目。

以产业汇聚人才，以人才引领产业。” 鲲鹏&昇腾产教融合育人基地” 是华为面向高水平本科高校推出的人才发展合作项目。四川首个” 鲲鹏&昇腾产教融合育人基地” 落地成都大学，双方围绕鲲鹏、昇腾计算产业核心技术路线，帮助高校在课程知识结构、教学资源体系、师资培养方法和学生产业实践等多个方面进行改革。