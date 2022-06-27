现代和米其林今天宣布，他们已经签署了一项谅解备忘录，以开发为高端电动汽车设计的下一代轮胎。作为合作的一部分，米其林将致力于开发下一代轮胎，这些轮胎将具有最佳性能特性，允许电动汽车长距离行驶，并且非常耐用，以应对电动汽车不断增加的续航里程要求和重载。

此外，现代和米其林计划进行联合研究，分析轮胎磨损、轮胎负载和道路摩擦，以提高轮胎质量。由于他们要乘坐高档车辆，因此他们还必须在高速行驶时保持安静和舒适。最后，这些公司希望通过使轮胎总重量的 50% 由环保材料制成，而不是目前轮胎的 20%，从而使轮胎更环保。

现代汽车底盘开发中心负责人 Bong-soo Kim 在一份声明中表示：“与米其林的合作将带来轮胎技术的真正创新，巩固现代汽车集团在智能移动行业的领导地位。” “通过充分利用我们的移动技术和米其林的轮胎专业知识，我们有信心在轮胎性能增强方面实现突破性创新，并在这种有机合作中创造协同效应。”

该备忘录不具有约束力，但它遵循了两家公司于 2017 年签署的先前协议。米其林汽车原始设备执行副总裁 Georges Levy 表示，该协议最终为 Ioniq 5 创建了一个独家轮胎 。

“现代汽车集团与米其林在过去五年间的合作促成了现代 IONIQ 5 的成功推出，” 利维说。“我们很高兴地宣布，双方的合作关系已经延长了三年，以继续我们在新技术方面的合作，以促进更安全、更清洁的出行。现代汽车集团和米其林之间的合作建立在相同的愿景和对卓越、性能和创新的共同热情之上，随着我们迎接我们今天面临的与移动相关的挑战，这些已成为越来越重要的因素。”