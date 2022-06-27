动点出海获悉，越南电商 SaaS 平台 OnPoint 近日宣布，获得了一笔 5000 万美元的 B 轮融资。

据透露，本次投资活动由淡马锡旗下控股子公司 SeaTown Holdings International(SeaTown) 领投。有消息称，这也是整个东南亚地区在过往五年里针对电商服务行业所开展的最大一笔投资。

针对新资金，OnPoint 表示将用来进一步完善全渠道营销解决方案和升级电商支持系统。此外，它还将加强人才队伍建设和团队能力提高，并借助数据驱动技术不断开发新产品，从而为平台上的买卖双方提供更高品质的服务。

OnPoint 由 Tran Vu Quang 成立于 2016 年，是越南电商营销行业的一家集成解决方案供应商，愿景是建立一个普惠的一站式综合服务平台，将来自不同行业的品牌方、商户及消费者等聚集在一起进行交易活动。此外，该平台还负责提供相应的物流配送和售后服务等，旨在助力东南亚市场打造电商新生态。

据介绍，OnPoint 一方面通过将线下门店、电商平台、社交媒体或品牌网站等多渠道打通，帮助品牌商和店家来展销商品，提高销量。OnPoint 就此补充道，本平台基于大数据、人工智能和机器学习等新技术研发的管理工具能提高用户运营效率。如：Galaxy 主要帮助卖方开展数字营销活动，而 OctoSells 可以帮助他/她们轻松管理自己的在线店铺。

另一方面，OnPoint 表示，自身坚持以用户为中心，希望通过一系列创新活动来为买方带来高品质的无缝式购物体验。

如今，OnPoint 的业务已经触达到了品牌搭建及其网站建立、在线店铺开设与运营、数字营销、客户服务、仓储和售后等供应链上的多个环节。