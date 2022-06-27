汽车不仅仅是进入到一个新能源的时代，也同步加速跨入了智能的时代。新的消费群体对于数码和数字体验更加看重，而在系统的背后，则是芯片的竞争。这一次，高通同样站在了智能座舱芯片的背后，扮演了重要的角色。高通现在在车载智能方面的影响力不小，这一点从即将推出的几款新车就可以看出来，都搭载了高通 8155 芯片。
别克全新 GL8 世纪 CENTURY
别克全新 GL8 世纪 CENTURY 的智能座舱系统算力配置。新车将采用两颗高通骁龙 8155 芯片，算力达 105K DMIPS，其中一颗用于前排座舱，另一颗则专供后排座椅使用。别克全新 GL8 世纪 CENTURY 作为 GL8 系列的旗舰产品，车内采用了两颗高通骁龙 8155 车规级芯片，算力达到了 105K DMIPS，具有流畅性高、体积小、功耗低等特点。同时最多可支持支持 6 颗摄像头，最高可支持 4 块 2K（2560×1440）分辨率的屏幕或者 3 块 4K（4096×2160）分辨率的屏幕同时运行，是当下性能最强大的车规级 SoC 芯片。
而别克全新 GL8 世纪 CENRURY 前排和后排分别配有一颗 8155 芯片，前排主要负责主驾驶多媒体系统，车机界面能够拥有更为流畅的使用体验，同时在同时运行 app 时，也能拥有更好的流畅度。别克全新 GL8 世纪 CENRURY 首次配备可一键可升降的豪华智慧幕墙系统，为第二排乘客打造了独立的私密空间。据信息显示，二排座椅中央扶手区集成了 8 吋智控屏，并配备了一颗独立的高通骁龙 8155 芯片，其强大的算力可实现隔断屏幕、星空顶、氛围灯、Cabin talk、后座空调、音响、车窗及遮阳帘、导航信息等多项整车控制功能以及座椅通风加热按摩和全方位调节，并拥有极其流畅、细腻生动的操作体验。
飞凡 R7
飞凡 R7 新车配备了 43 英寸真彩三联屏，其中中控屏是 15.05 英寸的 AMOLED 超清屏，它的两侧分别是 10.25 英寸仪表盘与 12.3 英寸副驾多媒体屏，均采用 MiniLED 技术。此外，飞凡 R7 还搭载了带虚拟现实技术的 AR-HUD 平视系统，HUD 还能与三联屏实现四屏联动。值得关注的是，新车的智能座舱搭载了高通骁龙 8155 芯片，使车机系统更加流畅。在高通骁龙 8155 芯片的加持之下，能够实现四屏联动。
smart 精灵 #1
smart 精灵 #1 搭载 smart Pilot 智能驾驶辅助系统，拥有多达 23 项主动安全功能，Pro + 上就配备了 8 个超声波雷达、1 个毫米波雷达、4 个环视摄像头、1 个前视摄像头，Premium 版本上更是搭载了 12 个超声波雷达、5 个毫米波雷达、4 个环视摄像头、1 个前视摄像头以及 1 个座舱摄像头。在车辆智能座舱方面，全新 smart 精灵 #1 配备的是高通骁龙 8155 智能座舱芯片，采用 7 纳米制程工艺、8 核 CPU 处理器，其算力能够达到 360 万次/秒，号称比特斯拉目前所使用的 HW3.0 芯片的算力足足高了 2.5 倍。而其还具备的 OTA 实时更新功能能够支持全车 75%ECU 单元的远程升级。
理想 L9
为了达到更加流畅的人机交互体验，理想 L9 的智能座舱，采用了两颗高通骁龙 8155 车规级芯片，全面保障了五屏三维交互的流畅性和响应速度。车载网络通信采用 5G 双运营商，确保高速网络的实时在线，在车内观看高清在线视频时不会出现任何卡顿。
理想 L9 将标配旗舰级的理想 AD Max 智能驾驶系统，具备强大的感知能力和数据处理能力。在感知能力上，理想 AD Max 配备了 1 颗前向 128 线激光雷达，6 颗 800 万像素摄像头和 5 颗 200 万像素摄像头，以及 1 颗前向毫米波雷达和 12 颗超声波传感器，真正实现对车身周围及远距离的 360°全方位感知。通过强大的融合感知系统，让车辆看得更远、看得更广、也看得更清晰，从而更有效地帮助驾驶者识别风险，大大提升了驾驶的安全性。此外，理想 L9 通过车内 3D ToF 传感器和车外摄像头，提供同时覆盖车内车外的哨兵模式。