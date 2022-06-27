汽车不仅仅是进入到一个新能源的时代，也同步加速跨入了智能的时代。新的消费群体对于数码和数字体验更加看重，而在系统的背后，则是芯片的竞争。这一次，高通同样站在了智能座舱芯片的背后，扮演了重要的角色。高通现在在车载智能方面的影响力不小，这一点从即将推出的几款新车就可以看出来，都搭载了高通 8155 芯片。

别克全新 GL8 世纪 CENTURY

别克全新 GL8 世纪 CENTURY 的智能座舱系统算力配置。新车将采用两颗高通骁龙 8155 芯片，算力达 105K DMIPS，其中一颗用于前排座舱，另一颗则专供后排座椅使用。别克全新 GL8 世纪 CENTURY 作为 GL8 系列的旗舰产品，车内采用了两颗高通骁龙 8155 车规级芯片，算力达到了 105K DMIPS，具有流畅性高、体积小、功耗低等特点。同时最多可支持支持 6 颗摄像头，最高可支持 4 块 2K（2560×1440）分辨率的屏幕或者 3 块 4K（4096×2160）分辨率的屏幕同时运行，是当下性能最强大的车规级 SoC 芯片。

而别克全新 GL8 世纪 CENRURY 前排和后排分别配有一颗 8155 芯片，前排主要负责主驾驶多媒体系统，车机界面能够拥有更为流畅的使用体验，同时在同时运行 app 时，也能拥有更好的流畅度。别克全新 GL8 世纪 CENRURY 首次配备可一键可升降的豪华智慧幕墙系统，为第二排乘客打造了独立的私密空间。据信息显示，二排座椅中央扶手区集成了 8 吋智控屏，并配备了一颗独立的高通骁龙 8155 芯片，其强大的算力可实现隔断屏幕、星空顶、氛围灯、Cabin talk、后座空调、音响、车窗及遮阳帘、导航信息等多项整车控制功能以及座椅通风加热按摩和全方位调节，并拥有极其流畅、细腻生动的操作体验。

飞凡 R7

飞凡 R7 新车配备了 43 英寸真彩三联屏，其中中控屏是 15.05 英寸的 AMOLED 超清屏，它的两侧分别是 10.25 英寸仪表盘与 12.3 英寸副驾多媒体屏，均采用 MiniLED 技术。此外，飞凡 R7 还搭载了带虚拟现实技术的 AR-HUD 平视系统，HUD 还能与三联屏实现四屏联动。值得关注的是，新车的智能座舱搭载了高通骁龙 8155 芯片，使车机系统更加流畅。在高通骁龙 8155 芯片的加持之下，能够实现四屏联动。

smart 精灵 #1

smart 精灵 #1 搭载 smart Pilot 智能驾驶辅助系统，拥有多达 23 项主动安全功能，Pro + 上就配备了 8 个超声波雷达、1 个毫米波雷达、4 个环视摄像头、1 个前视摄像头，Premium 版本上更是搭载了 12 个超声波雷达、5 个毫米波雷达、4 个环视摄像头、1 个前视摄像头以及 1 个座舱摄像头。在车辆智能座舱方面，全新 smart 精灵 #1 配备的是高通骁龙 8155 智能座舱芯片，采用 7 纳米制程工艺、8 核 CPU 处理器，其算力能够达到 360 万次/秒，号称比特斯拉目前所使用的 HW3.0 芯片的算力足足高了 2.5 倍。而其还具备的 OTA 实时更新功能能够支持全车 75%ECU 单元的远程升级。

理想 L9

为了达到更加流畅的人机交互体验，理想 L9 的智能座舱，采用了两颗高通骁龙 8155 车规级芯片，全面保障了五屏三维交互的流畅性和响应速度。车载网络通信采用 5G 双运营商，确保高速网络的实时在线，在车内观看高清在线视频时不会出现任何卡顿。

理想 L9 将标配旗舰级的理想 AD Max 智能驾驶系统，具备强大的感知能力和数据处理能力。在感知能力上，理想 AD Max 配备了 1 颗前向 128 线激光雷达，6 颗 800 万像素摄像头和 5 颗 200 万像素摄像头，以及 1 颗前向毫米波雷达和 12 颗超声波传感器，真正实现对车身周围及远距离的 360°全方位感知。通过强大的融合感知系统，让车辆看得更远、看得更广、也看得更清晰，从而更有效地帮助驾驶者识别风险，大大提升了驾驶的安全性。此外，理想 L9 通过车内 3D ToF 传感器和车外摄像头，提供同时覆盖车内车外的哨兵模式。

凯迪拉克锐歌

锐歌首次在凯迪拉克国产车型中换装了最新中控造型，从左侧一直延伸到仪表盘中间，同时搭载了新一代 VCS 智能虚拟座舱，配备 5G 网络和 8155 车载芯片。新车将标配 19 扬声器音响、26 色氛围灯、手机钥匙、前排座椅加热通风按摩、Super Cruise 超级辅助驾驶系统、DMS 驾驶员检测系统。长续航尊贵版和四驱高性能尊贵版还将提供双片式电动穹顶，三区空调、后排座椅加热以及 Nappa 真皮座椅等。

凯迪拉克 LYRIQ 的惊艳之一就是内饰的声色体验了。该车配备了 AKG 录音室级音响系统，这是凯迪拉克和世界级录音室音响品牌 AKG 合作，为凯迪拉克 LYRIQ 专门打造的顶级音响系统。共有 19 个扬声器，其中包含了头枕双扬声器，采用诸多录音室顶级音频技术，带来环绕感非常强、真实感非常强的音乐体验。而视觉体验方面的出色则归功于 33 英寸环幕式超视网膜屏，它还是一块屏占比高达 86.8%，支持 9K 像素、10.7 亿种色彩显示、像素密度 271PPI，以及 3375 个背光分区等卖点。

总结：

高通骁龙 8155 芯片一直是性能最强大的车规级 SoC 芯片，高通骁龙 8155 算力达 105K DMIPS，最多可支持 6 颗摄像头，最高可支持 4 块 2K 屏幕或者 3 块 4K 屏幕同时运行。而叠加 8155 更是带来性能的提升，所以现在市场上很多新车都乐于采用，这无疑给整个行业的车机体验提升到了一个新的级别。

当然，我们也希望其它厂商能够加入到这个行业的竞争中来，让这个车机市场呈现百花齐放百家争鸣的局面，从而能够快速提升行业水准，提升消费者体验。