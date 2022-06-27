Strategy Analytics 近期发布的研究报告《可视门铃全球市场份额- 2022 年 6 月》指出，2021 年亚马逊的 Ring 可视门铃销量超过 170 万，扩大了对竞争对手的领先优势，并使亚马逊巩固了其在可视门铃市场的领先地位。

Strategy Analytics 估计，截至 2021 年底，全球排名前五的视频门铃品牌依次为：Ring、SkyBell、谷歌 Nest、智能家居供应商 Vivint 和 ADT。这五家公司共计售出了 350 多万可视门铃，约占 2021 年全球销量（近 1200 万）的 30%。Ring 在 2021 年售出了 140 万可视门铃，几乎相当于 SkyBell、Nest、Vivint 和 ADT 的总和。Tier 2 公司 Remo+、Arlo、SimpliSafe、Wyze 和 Zmodo 也进入了前 10 名。

可视门铃市场出货量在 2021 年大幅增长，同比增长 63%，达到近 1200 万台，这得益于 2021 年大量新品牌进入门铃市场（尤其是在亚太地区），以及 Ring、Arlo、Nest 和 Wyze 等更易安装的电池驱动型号的增加。领先品牌 Ring、SkyBell（通过互动安防和家庭自动化平台提供商 Alarm.com 的经销商网络销售的门铃）、Nest、Vivint 和 ADT 都在 2021 年实现了单位出货量的同比增长，尽管与 2020 年相比，它们的市场份额有所下降——这是由于众多品牌推出的低端门铃涌入市场，尤其是在亚太地区。

Strategy Analytics 智能家居战略咨询服务首席行业分析师 Jack Narcotta 说：“从某种程度上说，Ring 已经成为视频门铃市场的苹果——非常成功，并且善于将消费者引入 Ring 生态系统并留住他们，这一点从我们对 Ring 作为智能家居摄像头最大品牌的估计中就可以得到证明。Ring 的门铃品牌正在接近业界对标地位，这说明了 Ring 的成功，但也突显出竞争对手正在寻找突破机会加以利用。尽管随着更多竞争者进入市场，Ring 的市场份额将会下降，但它仍将继续保持第一的位置。”

Strategy Analytics 智能家居战略咨询服务总监 Bill Ablondi 补充道：“Strategy Analytics 预测，到 2027 年，可视门铃不仅将成为增长最快的摄像头细分市场，而且将成为仅次于智能灯泡的整体智能家居领域增长最快的设备之一。随着价格加速下跌和竞争加剧，全球视频门铃市场将迎来一场完全开放的竞争格局。然而，在 2022 年之后，由前 5 大供应商主导的外部市场格局可能会有很大不同，尤其是总部位于亚太地区的公司，通过优先考虑单位出货量而帮助市场增长，制定计划来解决迫在眉睫的门铃硬件商品化。”