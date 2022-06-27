Strategy Analytics 近期发布的研究报告《智能家居监控摄像头全球市场份额- 2022 年 6 月》指出，2021 年，亚马逊 Ring 继续保持全球监控摄像头市场份额第一位置。

Strategy Analytics 报告称，截至 2021 年底，全球前五大家庭安防摄像头品牌依次为：Ring、Arlo、Wyze、谷歌 Nest 和互动安防平台提供商 Alarm.com。Strategy Analytics 估计，这五家公司的监控摄像头出货量总计超过 1400 万，约占 2021 年全球 7200 万部安防摄像头出货量的 20%。该报告评估了消费级室内/室外摄像头市场，不包括视频门铃和专业监控系统。以零售为主的 Tier 2 公司 D-Link、Eufy、EZVIZ、小米和 ADT 一起进入前 10 名。Tier 3 品牌展示了全球监控摄像头市场正在采取的各种进入市场的策略——无论是通过消费电子产品零售商（Kasa、Blink），还是通过互动安全渠道（Resideo、SimpliSafe 和 Vivint）。

随着消费者对监控摄像头越来越熟悉，以及美国互动安防提供商放宽了与疫情相关的安装限制，亚太地区低价入门级摄像头品牌抓住了赢得智能家居客户的机会，智能家居摄像头的整体销量在 2021 年大幅增长。几乎所有品牌的出货量都同比增长，但几乎所有品牌的市场份额都同比下降，这是由于众多新品牌涌入市场，尤其在亚太地区。

Strategy Analytics 智能家居战略咨询服务首席行业分析师 Jack Narcotta 表示：“Ring 在视频门铃领域的品牌实力将继续对其室内/室外摄像头市场产生巨大的光环效应，为其至少在未来两年内保持领先地位奠定了基础。然而，主要在美国展开竞争的品牌，如 Ring、Nest 和 Wyze，正迅速接近一个拐点，在此之后，它们的商业模式将需要做出调整，以鼓励销售购买附加摄像头或升级老款产品。大部分新客户来自美国以外，尤其是亚太地区，过去两年，该地区拥有入门级低价品牌数量呈指数增长。”

Strategy Analytics 智能家居战略咨询服务总监 Bill Ablondi 补充说：“包括售价在 50 美元到 100 美元之间的摄像头在内的中端价格正在成为主要竞争领域。这一价格区间将为大多数品牌提供平衡的利润和收入，使竞争在这一细分领域的可持续发展。像 ADT、Alarm.com 和 Vivint 这样的互动安防提供商最终将控制大部分的高端价格，他们会不定期开展促销活动，以增加新用户并吸引现有用户购买另外的摄像头产品。”