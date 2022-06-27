超快激光器制造商杭州奥创光子技术有限公司（下称 “奥创光子”）于 6 月 27 日正式宣布完成数千万元 A+轮融资。本轮融资由庐峰投资、联动丰业等产业资本共同完成。据悉，这是奥创光子在一年内完成的第二次融资。

自去年 10 月开始，奥创光子就已布局新能源行业，不断加大与新能源工艺的深度磨合，特别是对于锂电池极片正负极极耳切割、锂电池隔膜切割技术，工艺进展一直较为顺利。本轮融资的完成也标志着奥创光子开始全面进入锂电池新能源领域。

在技术方面，奥创光子突破了国外多项 “卡脖子” 技术，已掌握了高能高功率飞秒脉冲放大技术、啁啾体布拉格光栅色散补偿技术、波长转换等关键核心技术，结合自主设计制造的超快种子源、温度调谐式啁啾光纤光栅等核心器件，已成功推出系列化飞秒激光器产品；并在国内率先实现工业领域批量出货，打破了该领域被国外产品长期垄断的局面。同时，奥创光子团队曾担负多项国家重大专项中飞秒光源的研制，如：国内首次开发出百微焦能量的飞秒光纤激光器、为国内首台飞秒激光心脏支架加工设备研制了飞秒光源等。

目前，奥创光子已拥有研发+生产团队近 200 名员工，其中硕士以上学历占比 20%，并且拥有完善的国内外专家及工程化团队，其中不少人才蜚声国际先进激光行业，比如来自加拿大的器件专家、德国通快中国区域销售负责人，以及来自立陶宛的光学工程师等。

目前，奥创光子已拥有飞秒激光产品平台（功率分布 10W-1000W，波长分布从 1030nm 红外 515nm 绿光 343nm 紫外 258nm 深紫外，脉宽分布 350fs-10ps 连续可调）；皮秒激光产品平台（50W 皮秒紫外 100W 皮秒绿光 300W 皮秒红外）；亚纳秒激光产品平台（60W-100W 纳秒绿光）。

除新进入的锂电池新能源领域外，奥创光子目前已布局半导体、新型显示、太阳能光伏、消费电子、航空航天等领域。

除杭州总部外，奥创光子已有上海、西安研发基地，华南（深圳）生产、营销中心，以及英国南安普顿和德国亚琛海外研发中心，在此基础上，也已设立西南（重庆）研发、生产、营销中心，主要承担半导体、新型显示材料等先进工艺产品的研究、生产、销售。

随着 A+轮融资的完成，奥创光子也拟在下半年，展开下一轮融资计划，目前已经开始向高附加值行业进行探索。

预计下轮融资后，奥创光子将全面开展飞秒激光医疗器械产品的开发、认证、使用工作，加速飞秒激光在半导体晶圆检测设备的研发工作，加速全自动飞秒激光装调设备的研发工作，实现标准化全自动生产。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。