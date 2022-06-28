6 月 28 日，声网在线上举办主题为 “视听无界，智联万物” 的产品发布会，正式发布了 “灵隼物联网云平台”，该产品是专注于智能音视频设备的低代码、端到端开发平台，提供灵活、易用、完整的 IoT 场景化解决方案，支持自定义、Turnkey 两种低代码开发模式，具备呼叫服务、云存服务、设备管理、消息管理等核心场景功能，让开发者能一小时构建示例场景。

“音视频物联网的演进，从视听上云、即时连接到目前阶段需要随时随地的实时互动，发展过程中，实时音视频技术在其中的应用占据越来越重要的位置，相较于传统的 P2P 技术，声网灵隼物联网平台能做到设备实时互动的连通率提升 12%，延时减少 80%、出图加速 88%，让音视频设备的连接拥有更流畅的互动体验。” 声网 IoT 行业产品负责人侯云忆表示。

开发门槛高、音视频体验差是物联网行业通病

2020 年，全球 IoT 设备连接数量首次超过非 IoT 设备。其中消费产品设备端，随着网络带宽的提升、硬件性能的提升，超高清和沉浸式的新型多媒体终端设备破圈增长，常见的有智能机器人、智能车载、智能手表、智能门铃、智能门锁等，而这些设备场景的互动都需要实时音视频技术的支持，音视频物联网正迎来爆发式的增长，设备的 “眼睛” 和 “耳朵” 将无处不在。

虽然市场在高速增长，但音视频物联网的开发门槛依然很高。一方面，对于物联网的从业者来说，音视频智能设备面世前，需要面临从芯片、模组到软件方案选型时的平台兼容难；嵌入式、客户端、管理后台等一整套业务逻辑的开发周期长；音视频体验、网络环境等性能难以保障的三重大山。从用户的角度，则是希望在可以快速连接设备的同时拥有流畅清晰的视频和语音互动体验。

以智能门铃为例，想要完成该产品的开发，厂商常规的解决方案有两种：一是自研物联网平台，需要面临开发成本高、硬件方案选型难、开发周期长，产品上线慢的困难；二是选择经典的 IoT 平台，这种窄带数据平台，音视频通常为附加的增值功能，又会面临音视频体验差、平台缺乏开放性、功能同质化严重等问题。

总结来说，目前物联网市场上，很难有一个 “体验好用、开发易用” 的音视频物联网平台。

两大低代码开发模式 一小时构建示例场景

基于以上物联网平台开发门槛高、音视频体验差等难点，声网正式推出了灵隼物联网云平台产品，为开发者提供一个端到端、低代码开发平台。基于灵隼物联网云平台，开发者能在一小时内构建音视频智能硬件的示例场景，大大减少了研发成本，缩短产品上线周期。

同时，为满足灵活、易用、完整的特性，声网灵隼物联网云平台有两种低代码开发模式：Turnkey、自定义。其中 Turnkey 开发模式，针对主流、通用的硬件平台，提供官方适配的端到端一站式方案，并且开放程度高，能支持客户侧定制化的硬件平台对接需求， 为典型场景提供易上手的示例代码，接口简单，可实现快速集成。

Turnkey 开发模式在硬件方案适配上，声网灵隼物联网云平台与主流的音视频芯片厂商合作，如与乐鑫 ESP32-S3 合作，推出了高性价比的 RTOS 音视频方案，在小系统小资源上，也能支持音视频实时通话、呼叫通知、双向对讲、音频 AEC、WiFi 配网、低功耗保活、远程控制等全功能，适用于 USB 摄像头、摄像头双鉴烟感、智能可视门铃、智能可视门锁等场景。

对于有一定研发能力的厂商，并且想要快速完成智能硬件开发上线，可以选择灵隼产品的自定义模式。厂商可以根据自身产品的需求，灵活选择音视频、呼叫、云存、推送等不同模块，快速实现产品量产，声网会提供完整的设备端、应用端 SDK 以及详细的 API 接口文档、轻松满足各类场景集成需求。

数据显示，声网灵隼物联网云平台在设备连通率上能做到高达 99.7%，未休眠出图小于 1s、休眠出图低至 4S，端到端延时低于 400ms，全双工对讲延迟低于 300ms，设备抗弱网方面，依靠声网 SD-RTN™ 能做到 70% 抗丢包下，保障流畅的通话体验，为用户提供更高品质的实时语音通话服务。

“为开发者赋能，让开发者更快度、更便捷地用上优质的实时音视频服务，是声网灵隼物联网云平台产品推出的初心。” 声网 IoT 产品经理冯晓东表示。

六大核心功能 畅享极致音视频体验

除了有多种开发模式外，声网灵隼物联网云平台还支持 6 大核心功能：

实时音视频： 支持不同分辨率的实时视频监控、多人同时监控，实时声纹变声（大叔、萝莉音等）等，增加产品趣味性，提供更强的隐私保护能力；

支持不同分辨率的实时视频监控、多人同时监控，实时声纹变声（大叔、萝莉音等）等，增加产品趣味性，提供更强的隐私保护能力； 呼叫连接 ： 提供主动、被叫呼叫，支持离线推送呼叫消息，首帧出图时间快，支持低功耗保活机制；

提供主动、被叫呼叫，支持离线推送呼叫消息，首帧出图时间快，支持低功耗保活机制； 云存播 ： 告警片段不错过，告警触发时直接推送云端存储，移动端支持推送、拉取、点播；

告警片段不错过，告警触发时直接推送云端存储，移动端支持推送、拉取、点播； 消息推送 ： 提供基于不同手机品牌的离线消息推送能力，实时推送告警、呼叫等信息到移动手机端；

提供基于不同手机品牌的离线消息推送能力，实时推送告警、呼叫等信息到移动手机端； 跨平台支持 ： 支持小程序、Android、iOS 等线上 demo 立刻体验，全套 SDK 快速集成，同时支持通过第三方设备如 Amazon Alexa、Google Assistant 等系列产品接入；

支持小程序、Android、iOS 等线上 demo 立刻体验，全套 SDK 快速集成，同时支持通过第三方设备如 Amazon Alexa、Google Assistant 等系列产品接入； 一站式管理：针对 Turnkey 或自定义开发模式，提供包括产品创建、方案选择、功能点定义、开发配置、产品发布全生命周期管理，以及量产后的产品管理、设备管理等服务。

作为行业内领先的实时互动云服务商，声网在实时音视频技术上有着多年的深耕和积累，在 IoT 场景上更是有着专属的音视频优化。视频画质上，灵隼物联网云平台能支持最高 4K 分辨率、移动端实时运行超分增强效果，全面提升视频画质和分辨率；音质上，支持清晰流畅的双向对讲，人声和背景噪声实时分离，有效抑制常见噪声，杜绝回声和啸叫，打造超纯净音质体验。

在数据安全方面，声网灵隼物联网云平台能保障用户和业务数据存储在客户本地或指定的第三方服务器，数据留存和迁移 100% 由客户自主掌控，同时聚焦实时音视频体验数据，采集上报数据符合隐私规范，兼具数据安全保障和个人隐私保护。另外，声网通过 ISO27001、ISO27017、ISO27018、ISO 27701 认证，并获得了 SOC2 Type 2 服务鉴证报告，很好地证明了自身的隐私保护和安全能力。

发布会现场，爱培科产品经理郭力为、天和荣市场总监加乔也分别结合自身业务，介绍了声网物联网云平台给产品带来的价值提升。郭力为表示，以前开发搭载适配硬件的 IoT 平台，需要集成各个组件、移植 SDK、优化 CPU 内存等，在选择声网灵隼物联网云平台后，只需要移植整个 Turnkey 方案，就能快速完成产品应用的开发和落地，大大降低了研发成本和缩减了上线周期。

“鸟类运动的速度不同于常规安防场景下的人、车等，因此在 Netvue birdfy 这款产品上，声网的低延迟音视频传输技术优势得到凸显，拓展到其他类似的细分领域上，这个优势也会得到放大。” 加乔介绍。

智慧物联的下一站

发布会现场的圆桌环节，声网还邀请了亚马逊云科技物联网生态负责人田龙强、方块连连总经理黄友谊、博流智能科技产品市场开发总监杜瑞彬与声网侯云忆一起围绕 “物联网业务痛点难点、实时音视频使用对产品的价值、以及未来智慧物联的畅想” 等话题进行讨论和交流。

在谈到物联网行业有哪些普遍的痛点时杜瑞彬表示：“当下物联网行业存在三大痛点，一是产品链路太长，需要经历硬件方案的导入到对接云平台再到落地工厂进行产出；二是，不同的硬件产品通过品牌商背后的平台实现互联互通做的还不够。三是，智能硬件还需要进一步深入用户场景，用户还未被宠坏。”

具体到智能门锁场景，黄友谊则认为，智能门锁行业产品同质化严重，因此行业都在拓展实时音视频通话作为附加功能，但通话的体验又很难保障。基于声网提供的 RTC 技术，方块连连实现了优质的远程通话能力，小程序即可接入的方式也为用户提供了极大的便利。

对于实时音视频对硬件产品有哪些价值上的提升，田龙强指出，实时音视频本身能支撑我们更广泛的传感器，能够接入在各个产品中，不管是 VR，还是未来的喂鸟硬件产品，将会给用户带来体验上的大幅提升。谈及万物互联时，他指出伴随万物互联的发展，用户和企业对于隐私也越发重视，私域物联网是行业目前重要的关注方向。