6 月 27 日，自动驾驶计算芯片公司黑芝麻智能宣布与美国数字雷达技术领导企业 Uhnder 达成合作伙伴关系，双方将共同为 ADAS 提供性能卓越的感知解决方案，赋予下一代智能汽车更强大、更可靠的安全感知技术，打造更安全的智能出行体验。黑芝麻智能由此成为国内首家实现支持 4D 毫米波雷达的自动驾驶芯片企业。

随着智能驾驶走向普及，数字雷达已经成为下一代 ADAS 技术的重要基础。为了满足高安全、高可靠的技术需求，雷达传感器必须准确感知环境中的危险，尤其在夜间或因灰尘、雨、雪或雾而导致能见度受下降时。数字雷达可减少雷达之间的相互干扰，提高信号清晰度，减少误差。当摄像头或激光雷达等光学传感器无法探测到道路上或附近的物体时，数字毫米波成像雷达技术就能提供关键数据支持。

依托黑芝麻智能华山二号 A1000 系列大算力车规级自动驾驶计算芯片，以及 Uhnder 研发的行业领先的高精度 4D 毫米波雷达，此次双方联合开发的解决方案，主要针对目前智能驾驶场景下两大亟待解决的 ADAS 安全问题：

（1）分辨率和对比度欠缺。无法准确和可靠地检测和区分物体，如护栏旁边骑自行车的人或大卡车旁边的儿童；

（2）雷达间的相互干扰。随着雷达传感器越来越多地应用在智能汽车上，雷达信号间的相互干扰可能对 ADAS、ADS 和自动驾驶汽车的性能产生重大安全影响。

黑芝麻智能创始人兼 CEO 单记章表示：“我们很高兴与 Uhnder 达成合作，共同推动更安全的自动驾驶时代的到来。我们十分看好 4D 毫米波雷达技术、市场前景以及在自动驾驶领域发挥的作用。黑芝麻智能的 A1000 系列芯片已经完全适配 Uhnder 开发的 4D 数字毫米波成像雷达技术，目前双方已完成联合 demo 的研发和演示。此次合作将为车厂提供性能更优、更完整的技术和产品解决方案，让高等级自动驾驶在更安全、舒适的产品化中大规模落地普及。”

Uhnder CEO 兼联合创始人 Manju Hegde 表示：“Uhnder 的数字代码调制雷达，结合黑芝麻智能在实时机器视觉、传感器融合和神经网络处理方面的 ADAS 专长，将为车厂和 Tier1 厂商打造一个高效且易于开发的平台，以增强其下一代 ADAS、ADS 和自动驾驶汽车的道路安全解决方案。”