以下内容来自 Canalys：

6 月 6 日至 10 日，苹果在 WWDC 2022 大会中宣布将对若干软件进行更新，包括 macOS、iOS、iPadOS 和 watchOS 的多项新功能，并预计将在 2022 年下半年推出。

此外，苹果还推出新一代 M2 芯片，MacBook Air 和 MacBook Pro 13” 笔记本中均使用了这款芯片。如今全球的工作、学习和娱乐方式的转型已迈入第三个年头，因此就不难理解为什么在本次更新中，苹果主要侧重于可提高生产力的工具上，着重提高 Mac 和 iPad 的用户体验，实现更高效的多任务处理和协作。

硬件：苹果已经超越其他芯片制造商，推出其第二代自主研发的 M2 芯片

苹果自主研发的芯片是 Mac 系列的最大亮点，第一代 M1 芯片组已取得巨大成功。自 2020 年发布 M1 以来，苹果逐渐开始在其所有产品中使用自主研发的芯片。Canalys 统计，2022 年第一季度，全球出货的 Mac 有 87% 使用了苹果自主芯片。苹果的 M1 芯片组更是拔得头筹，占据它 2021 年所有出货量的 50%。虽然苹果的客户愿意接受使用 M1 的 Mac ，但因为它使用的不同架构限制了软件兼容性， M1 的整体性能并不占很大优势。消费者希望电子设备可以更高效地处理繁重的日常工作，这也是苹果研发 M2 的目标：提高产品性能，吸引用户升级，当然还包括鼓励软件开发人员构建兼容的软件生态。苹果表示 M2 比 M1 更出色，CPU 速度提高 18%，GPU 速度提高 25%，神经网络引擎效率提高 40%。苹果将在最新 MacBook Air 和 MacBook Pro 13” 中使用 M2 芯片。但业内预计苹果笔记本电脑在未来两年内出货会有所下滑，因此 M2 可能很难达到与 M1 相媲美的成功。由于消费者需求逐渐降温，苹果将现有英特尔用户的换机需求作为首要目标。

软件：升级 macOS Ventura 和 iPadOS ，增强多任务处理和协作功能

MacOS Ventura 的新功能既可以保持用户体验的核心优势，又可以对其进行强化。现在用户可以使用 Store Manager 对同时运行的应用程序进行分组，更有条理地进行多任务处理。搜索栏 Spotlight 在 AI 技术加持下变得更智能，可以提供关联性更强的搜索结果，还可以搜索图像中的文本。邮件应用程序也得到了更新，用户可以取消发送、设定具体发送时间和设置提醒。这项功能很受消费者喜爱，因为如今大家在工作中使用电子邮件的时间大幅增加，他们实际使用的都是预安装的邮件应用程序而非来自第三方提供商。自疫情爆发以来，视频会议也成为全球最重要的工作方式之一。这次，苹果推出了连续性摄像头，用户可以直接将 iPhone 用作网络摄像头。苹果通过设备集成的方式提高其整个生态系统的价值，这是一个非常明智的举措。如果使用 iPhone 的用户需要进行大量直播或录制操作，但尚未购买 Mac，可能会愿意入手购入 Mac。反之亦然。由于苹果正在向完全使用自主芯片过渡，macOS Ventura 将支持数量有限的装载英特尔芯片的机型。

本次发布会中，真正的明星非 iPadOS 莫属。它终于迎来期待已久的更新，让 iPad 可以真正实现替代笔记本电脑的目标，尤其是支持智能键盘、使用 M1 的机型。它的优势还包括：最新操作系统支持外接显示器，不再像之前的版本那样只能进行屏幕镜像显示。其次，新版本让用户可以通过 Freeform 平台进行更顺畅的协作。该平台允许多个用户同时处理一个文件，并同时通过 FaceTime 进行通讯。苹果产品在协作方面的能力，已经可以与微软和谷歌平台相抗衡。此外，iPadOS 也对 macOS Ventura 进行了类似的更新，包括用于多任务处理的 Stage Manager、Spotlight 和 Mail。尽管 Canalys 预测全球平板电脑市场近期将走低，但毫无疑问，作为市场领导者的苹果，受需求减弱的影响将非常小。

所有品类的共同成长始终是苹果的重中之重

实现整个生态系统的无缝跨平台体验，是苹果自始至终都在不断强调的一点。苹果的每项更新都是为了其生态系统服务，这有助于将其价值推广到新的垂直领域。2022 年第一季度，尽管全球供应和物流受限，苹果仍成功推出了新款 MacBook 和 iPad，台式机、笔记本电脑和平板电脑的全球出货达到 2200 万台。苹果的笔记本电脑和平板电脑仍主要侧重于消费者群体， Canalys 预计消费需求将有所放缓，直到下一个更新周期来临。尽管如此，苹果在某些商用细分市场中仍受欢迎，2022 年一季度，针对中型（100 至 499 名员工）和超大型（1000 多名员工）企业客户的出货增长分别达到 44% 和 53%。最近的一系列更新，进一步提升了生产力，将会让苹果继续维持这一增长势头。