近日，长扬科技完成 E+轮近 1 亿元战略融资。本轮融资由鸿鹄致远投资领投，老股东上海鼎璋跟投。鸿鹄致远投资的主发起方是在 A 股主板上市的产业互联网代表企业国联股份，本轮融资后，公司将与 A 股主板产业互联网企业形成产业协同，共同构建安全新生态。

长扬科技成立于 2017 年，是中国工业互联网安全事业的第一批践行者，也是国有资本占比近 50% 的 “国家队” 企业。该公司聚焦工业互联网安全、工控网络安全和 “工业互联网+安全生产” 赛道，在核心技术研究、服务能力提升、信创生态建设方面持续重点投入。

长扬科技至今已申请获得专利、软著百余项，牵头或参与国标、行标和团标等技术、服务类标准建设百余项，自主打造 12 大系列 50 余款产品，并全部完成国产化互认证。依托 “智能工业安全大脑” 产品理念，形成一个基于信创生态底座，以工业安全靶场为能力提升手段，覆盖工业网络安全监测、工业网络安全防护、工业视觉安全分析、零信任安全和数据安全的完整产品和服务版图，为政府、企业提供切实有效的安全保障服务。至今，长扬科技已服务客户 3000 余家，覆盖电力、石油石化、城市市政、轨道交通、智能制造、钢铁冶金等重要领域，服务范围遍及全国 500 多个地区。

本轮融资后，长扬科技将与国联股份（鸿鹄致远投资）形成产业协同、双向赋能。双方将充分发挥各自优势，在产品方案、业务、资源等方面开展合作，以资源共享、优势互补、互利共赢、共同发展为宗旨，结合各自产业布局和定位，不断提升双方企业的综合竞争力，完善业务板块。面向智能化改造和数字化转型背景下的万亿级工业互联网建设需求，各方将形成产业协同合力，将国联股份（鸿鹄致远投资）工业互联网产业优势与长扬科技的工业互联网安全能力深度结合，共同推动工业互联网安全和工业互联网+安全生产行业稳健发展，为护航国家关键信息基础设施、推动高质量发展贡献力量。

针对此次注资，鸿鹄致远投资创始合伙人徐海表示：“长扬科技是业内领先的专注于工业互联网安全、工控网络安全和视觉 AI 安全大数据应用的国家高新技术企业。本次投资是国联股份（鸿鹄致远投资）在工业互联网安全领域的重要布局，也是秉承我们以资本赋能数字科技产业的又一例证。安全作为产业数字经济发展的前提和保障基石，具有举足轻重的地位。未来，鸿鹄致远投资将与国联股份一起进一步加强与长扬科技的强强协作，特别是在国联多多电商平台的规模化交易、深度供应链和云工厂业务管理及应用领域，随着工业互联网打通产业链上下游、融通各行业领域，众多新形式和新场景都将需要建立健全工控安全保障体系，在这一系列方面的合作发展前景可期。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。