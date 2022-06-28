携程集团公布了截至 2022 年 3 月 31 日第一季度未经审计的财务业绩。财报显示，2022 年第一季度，携程集团净营业收入为 41 亿元，经调整 EBITDA 为 9100 万元，归属于公司股东的净亏损为 9.89 亿元人民币（约合 1.55 亿美元），相比之下 2021 年同期归属于公司股东的净利润为 18 亿元人民币。

受开年以来及 3 月中下旬疫情波动影响，2022 年第一季度携程集团营业收入 41 亿元，同比基本持平。从主营业务来看，今年一季度，携程住宿预订收入 15 亿元，交通票务收入 17 亿元，旅游度假业务收入 1.24 亿元，商旅管理业务收入 2.22 亿元。

在住宿业务方面，今年一季度，携程平台高星酒店套餐订单占比环比提升超 30%。今年春节假期，携程平台的酒店套餐每天为合作酒店带来的餐饮娱乐等额外收入超过 700 万元。

在旅游度假方面，今年第一季度，携程露营业务签约露营地数量逐月增长 3 位数，订单量和交易额的增长趋势延续至今。一季度，携程国内门票订单较 2019 年呈现两位数增长，携程联合国内知名景区共同打造的门票 VIP 商品产量和交易额同比增长 50%。携程租车的季度销售额较 2019 年同期增长 54%，通过持续扩大长尾目的地供应链覆盖，合作伙伴数量环比上季度增长两位数。携程周边及短途私家团订单量较 2019 年同期接近全量恢复。

从携程住宿业务来看，一季度国际平台整体酒店预订量较 2019 年同期增长约 25%。其中，Trip.com 海外市场的本地酒店预订，较 2019 年同期增长超 200%，而中国香港、韩国、新加坡、马来西亚、美国、英国和阿联酋等市场增长更快。

在国际机票业务方面，一季度携程国际平台整体机票预订量同比增长超 270%，其中 Trip.com 品牌达到约 400% 的同比增长。在海外市场，Trip.com 品牌的本地机票预订已经较 2019 年同期增长超 150%，在主要市场均超过行业平均水平。

此外，海外度假和商旅业务也表现出强劲的增长势头。数据显示，携程海外目的地玩乐产品订单量在 2021 年全面反超 2019 年的基础上，2022 年第一季度继续保持超过 3 位数的同比增长。随着国际商旅业务的复苏，携程商旅已加速布局海外市场。例如，今年携程与日本 TMC 合作伙伴正式联合打造国际地区的本地化方案解决能力，提供一站式国际化差旅解决方案。

在会员营销方面，截至 6 月底，携程为全体会员增加 10 余项权益升级，其中黑钻会员权益增加至近 40 项。今年以来，携程会员专属权益累计为各等级会员节省近 16 亿元，多维度激发旅行消费需求。

在内容营销方面，今年一季度，携程平台上的日均用户创作内容环比增长 140%，KOL 数量环比增长 10%，用户平均内容浏览量也同比增加约 40%。

今年一季度，携程官方直播的交易额环比提升近 20%，携程直播平台的主播数环比增长近 4 成。携程星球号旗舰店一季度粉丝量环比增长近 50%，商家营销交易额环比提升超 100%。携程口碑榜于今年 3 月正式启动上线后，累计引导交易额环比提升超 100%，成为携程激活用户旅行灵感的重要内容产品。

2022 年以来，携程累计与国内 14 个目的地政府达成惠民消费补贴合作规模超 3 亿元，预计拉动直接旅游市场消费超 10 亿元。