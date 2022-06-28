动点出海获悉，东南亚货运物流服务平台 Deliveree 近日宣布，获得了一笔 7000 万美元的 C 轮融资。

据透露，本次投资活动由 Gobi Partners 和 SPIL Ventures 联合领投，并由现有投资者 Inspire Ventures 参投。且截至目前，Deliveree 在过去五年获得的融资总额已达 1.09 亿。

针对新入资金，Deliveree 表示计划用于改进货运集装箱设计等并扩充升级与之相关的运输解决方案，以不断拓展业务门类。此外，它还将积极采取措施来提高市场渗透率、稳步加大覆盖范围。

Deliveree 由 Tom Kim 和 Gagan Singh 共同成立于 2015 年，是一家专门针对物流行业的解决方案供应商，主要使用 O2O 模式为东南亚地区的企业和个人提供便捷。同时，它还会为当地的卡车运输公司提供物流培训和其他的配套支持方案。

据介绍，Deliveree 目前重点在印尼、泰国和菲律宾三国开展业务（在菲律宾以 Transportify 品牌运营），其团队规模已接近 500 人。

Deliveree 介绍道，通过将货物、商品等的收寄双方与市场上的物流服务商聚集在自身旗下平台或 APP，然后再依靠调度算法和日常运营来进行用户与司机之间的对接，可以实现运输活动的顺利进行。

Deliveree 还表示，希望这一系列举措能够有效推动整个区域内物流成本的降低和运输效率的提升，并对实现该行业的数字化转型有所贡献。

统计数据显示，Deliveree 的 GMV 在过去两年增长了 3.2 倍，且有预计称，这一数值有望于今年前突破 1 亿美元。