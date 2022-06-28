近日，全球领先的 IT 研究和咨询公司 IDC 发布了《IDCPerspective：中国金融行业反欺诈市场研究》报告，指出图计算与知识图谱、AI 对抗、隐私保护计算、小样本学习等技术的应用成为当前中国金融反欺诈市场的关注重点。蚂蚁集团以及腾讯、邦盛、同盾、SAS、Datavisor 等企业被报告列为厂商代表。

IDC 观察到，当前中国金融市场的欺诈行为展现出专业化、团伙化、隐蔽化等特点，因此未来的风控建设重点是能提供相关应对能力的技术应用。其中，基于图计算的图风控就是其中一类。

图计算是一种前沿计算技术，能够将巨大、复杂、相互关联的数据整理为首尾相连、基于时序的关系图谱；应用于风控领域，可以构建风险关系网络，实现对风险全链路的、基于关系视角的刻画，从而解决传统风控碎片化的问题，为风控从业者提供更全面的风险刻画。因此，运用图技术提升风控系统能力，正成为行业的新发展趋势。

在报告中，IDC 介绍了蚂蚁集团的智能风控体系 “IMAGE”，其包含五大技术体系，其中的 “全图风控”（Graph）能够通过图计算技术刻画复杂关系链路，从而提高感知专业团伙欺诈行为的能力。此前 IDC 在另一份报告《AI 赋能的知识应用市场发展现状及趋势分析》中，也将蚂蚁基于图架构的风控体系入选为应用图计算技术的典型案例。

据了解，蚂蚁集团从 2015 年开始投入图技术研究，并推出了底层自研的图计算平台 “Tugraph”。TuGraph 是业内首个在大规模图上提供实时服务的图计算平台，在 2021 拿到了世界互联网大会领先科技成果大奖。它是国际标准图数据库基准测试 LDBC-SNB 的世界纪录保持者，可实现万亿边即时图上查询。基于图计算技术，蚂蚁搭建了业内首个大规模图风控基础设施应用体系，即全图风控。

据蚂蚁集团大安全技术负责人李俊奎介绍，这套全图风控技术有三大特点：第一，打造了面向全域的风险一张图，关联全部风险域的特征，构建复杂风险特征网络，建立风险隐式特征的全局视图，来解决各个风险域的数据孤岛问题，目前已达万亿级图规模，是行业最大规模；第二，建立了统一的图风控计算框架，在全局视图上动态更新行为操作，使风险特征得以扩散和传播；第三，通过在风险一张图上应用异质图团伙挖掘、属性图聚类等技术，更大范围内挖掘潜在团伙和相似行为模式。全图风控技术在支付宝上线以后，直接新增识别 20% 左右的新型风险，无疑为反欺诈战场扩充了强有力的武器。

李俊奎表示，风控技术正在从 “模型” 走向 “图谱”，图风控技术将会成为行业的技术趋势和热点。未来蚂蚁集团将进一步开放在反欺诈领域的技术积累和经验，携手行业实现技术突破，应对日益复杂的风险。