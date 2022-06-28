近日，出海 IT 企服品牌 OgCloud 完成数千万元 A 轮融资，本轮融资由梅花创投、广州科学城创投联合投资。本轮融资将进一步加大对跨境企业服务产品的研发，加速推进东南亚、南美等新兴跨境市场布局，扩充 ARM、X86 及 GPU 等三大算力池，同时拓展除已服务的电商、游戏、金融等行业的更多场景。

OgCloud 成立于 2014 年，是以环球骨干网为基础，云网一体化的 SaaS 平台，在通信骨干、云计算、云渲染、虚拟网络、中间件、大数据等领域，拥有领先的技术底蕴。目前，其网络站点已覆盖全球 20 多个国家及地区，部署超 80 个骨干网节点，自研 10 余款跨境出海 SaaS 产品，为全球电商、游戏、金融等行业提供标准化、全流程的出海方案，现已帮助了超 10000 家企业走出国门。

OgCloud 创始人戴煜表示：“国家近年频出政策鼓励中国企业走出去，OgCloud 团队一直陪伴着客户成长并降低其运营的成本。作为回馈，OgCloud 也在这个大浪潮中实现了自我的高速成长，始终保持年增长 50% 以上。除了通过技术创新去满足日益刁钻需求以外，我们也将继续扩大 ‘跨境生态合作’，汇聚更多服务商的力量，从跨境 IT、运营服务、培训等方面赋能企业快速布局全球。”

梅花创投创始合伙人吴世春表示：“ ‘出海’ 是梅花长期看好的大赛道，在应用层和服务层，梅花已经进行了丰富的布局，本次对 OgCloud 的加磅，一方面补充了在云计算和通讯层的服务能力，另一方面构筑了 “出海板块” 底层服务能力的基石。我们相信随着中国供应链优势、互联网运营经验的成熟，之前 ‘野蛮生长’ 起来的 ‘出海企业’，将会总结出更多宝贵的经验，未来也会有越来越多的企业在消费、企服、游戏、文创等领域走出国门走向世界，OgCloud 也将作为伴其一路成长的重要伙伴，提供优质服务，共同成长，相信 OgCloud 会成为出海的独角兽。”

广州科学城创投董事长林如海表示：“在全球互联网相互渗透和融合的大趋势下，国内电商、游戏、直播出海等领域正迅速发展，中小企业对跨国网络专业服务有巨大的需求。科学城创投相信 OgCloud 能持续深耕技术研发，深化环球骨干网服务，打通出海企业与国际消费者的通道，提升用户体验。科学城创投作为国有投资机构将持续赋能 OgCloud，与 Og 一起，帮助更多企业走向世界，为客户及产业链创造长期价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。