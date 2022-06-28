欧宝 Vivaro-e HYDROGEN 是想要长途行驶或需要在几分钟内加动力的车队客户的理想轻型商用车。电动 Vivaro-e HYDROGEN 是一款带有插入式电池的氢燃料电池电动汽车。

该技术的包装非常紧凑，与传统动力总成相比，它在货物空间上没有任何妥协。续航里程可达 400 公里 (WLTP)，加氢仅需三分钟——与传统柴油或汽油汽车加满油所需的时间大致相同。

该车辆提供高达 6.1 立方米的载货量和 1,000 公斤的有效载荷以及 1,000 公斤的牵引能力。Vivaro-e HYDROGEN 提供 M 和 L 两种长度（4.95 和 5.30 m），并已加入德国高端家用电器制造商 Miele 的车队。Vivaro-e HYDROGEN 基于电池电动欧宝 Vivaro-e，“2021 年国际年度货车”。Vivaro-e HYDROGEN 的原理很简单：燃料电池利用氢气和空气发电来驱动电动机。该反应的唯一产物是废气中的纯水蒸气。

插入式燃料电池概念能够将整个燃料电池系统与发动机罩下的现有牵引电机集成。此外，Vivaro-e BEV（电池电动汽车）的电池被三个容量为 4.4 公斤的 700 bar 氢气罐取代。45 千瓦的燃料电池可以为更长的高速公路行驶产生足够的电力，而位于前排座椅下方的 10.5 千瓦时锂离子电池可在需要时提供动态峰值功率，例如在启动和加速时。由于电池可以满足这种情况下的电力需求，因此燃料电池可以在最佳运行条件下运行。Vivaro-e HYDROGEN 还具有再生制动功能，而插入式功能提供了在必要时在外部为电池充电的机会，例如在充电站，提供 50 公里的纯电池续航里程。三相车载充电器 (11 kW) 和模式 2 充电电缆是标准配置。

得益于智能包装，与内燃机版本相比，Vivaro-e HYDROGEN 在空间上毫不妥协，可提供高达 5.3（M 号）或 6.1 立方米（L 号）的货物体积。燃料电池电动 LCV 的有效载荷为 1,000 公斤。通过两侧的滑动门和后门可以轻松装卸。欧宝 Vivaro-e HYDROGEN 的生产目前正在吕塞尔斯海姆的欧宝特种车辆 (OSV) 开始并加速生产。欧宝和 Stellantis 在氢燃料电池电动汽车的开发方面拥有 20 多年的经验。

凭借新的 Vivaro-e HYDROGEN，欧宝继续其电气化攻势。客户可以选择适合其应用的欧宝 LCV 产品组合中的驱动概念。Vivaro e HYDROGEN 补充了 Combo-e Cargo、Vivaro-e 和 Movano-e 电池电动轻型商用车。到 2024 年，欧宝将为所有乘用车和 LCV 车型提供电动版。