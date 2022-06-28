腾讯游戏 SPARK 2022 发布会在线上举行。本次大会上，腾讯游戏发布了 44 款面向中国市场的产品和内容，包括一系列文化、工业及科研领域的游戏技术合作项目。

在大会上，腾讯公司高级副总裁马晓轶表示游戏开发中的各种技术对其他领域的贡献已经变得越来越重要，使玩家在 “超级数字场景” 中体验虚实融合。

“游戏本就不是一个孤立发展的产业，自诞生以来，就始终与前沿科技相互驱动、共生发展，并积累了一系列独特的技术能力。” 马晓轶通过腾讯 NExT Studios 自研的高保真数字人形式出席本次发布会，并在演讲中表示，“伴随着技术的不断进步和我们认识的升级，游戏一定会融入更多经济发展与社会生活之中，释放更大的科技力量和更为丰富的价值。”

全新游戏发布

大会发布了 26 款游戏内容，包括《英雄联盟电竞经理》、《重返帝国》、《代号：致金庸》等，并首次对外发布由原生云游戏技术解决方案 START ENGINE 打造的首个原生云游戏技术 demo《EVOLUTION·进化》。

英雄联盟赛事官方正版手游《英雄联盟电竞经理》在现场宣布，将于 7 月在中国大陆地区开启不删档测试。

作为腾讯天美工作室群与帝国时代正版合作的新一代策略手游，《重返帝国》吸收了帝国经典元素，在传统策略游戏的基础上创新性地融入了自由行军玩法，玩家可以在 625 平方公里的 3D 大世界上拉扯兵线、自由走位，结合形势随时调整战斗中的策略，让操作符合玩家对战场的直觉想象。《重返帝国》独创了立体真实城池攻防战，使得战场形势变得更加瞬息万变，也让玩家能在即时攻防中放开对战术的想象，碰撞出更多策略的可能。

《代号：致金庸》由腾讯光子工作室群采用虚幻引擎 5 研发，改编自金庸先生系列武侠小说，由明河社正版授权。《代号：致金庸》作为首款 UE5 金庸群侠开放世界游戏，未来将面向全球玩家发行，玩家可以在宏大的金庸武侠江湖中，自由探索广阔的江湖世界，畅快体验百态武侠人生。

基于 UE5 的写实表现，金庸作品中的经典角色，杨过、乔峰、令狐冲等都将一一塑造进游戏内。同时创造性的使用物理、化学引擎和 UE5 带来的技术革新，将武学招式可视化、可量化的在游戏世界中表达。游戏还大量使用了照片扫描技术，保证在游戏场景的真实感。未来将开展 “金庸武侠名胜” 计划，携手更多合作方，依托领先的研发实力，数字化打造武侠名胜，弘扬武侠文化。

由 START ENGINE 制作的原生云游戏技术 demo《EVOLUTION·进化》在会上亮相。研发团队通过原生云游戏技术，为玩家打造了一个影视级别、实时交互的体验场景：超精细的恐龙渲染，茂密而真实的树林，让玩家仿佛亲临亿万年前的恐龙时代。此外，由原生云技术搭建的《EVOLUTION·进化》，天然支持多人在线体验。

START ENGINE 团队将进一步在原生云游戏领域专精技术发展，为传统游戏研发效率、流程带来变革性的提升，为终端的用户带来全新的游戏体验。START ENGINE 期待与全球游戏工作室、独立开发者和影视行业创作者一起，利用 START ENGINE 所提供的技术能力，探索更多可能，一同启程全真世界。

游戏技术合作项目

腾讯游戏发布了将游戏技术跨界应用于 “科研”、“文化”、“工业” 等多个现实领域的合作项目。

文化遗产

腾讯游戏通过程序化内容生成技术（PCG）、基于物理的渲染技术（PBR）、云游戏、虚拟数字人等游戏技术，对长城、敦煌藏经洞和北京中轴线进行数字化保护和修复，让公众沉浸式地感受背后 “鲜活” 的历史和文化。

工业

宝钢股份、腾讯游戏、腾讯云三方携手，围绕宝山钢铁股份有限公司宝山基地 1580 热轧厂，结合实时云渲染、视觉动捕、虚实互动、AR/VR 交互等游戏技术，为宝钢热轧部建立工厂级孪生服务，最终打造全息 3D 裸眼效果的 “全真互联数字工厂”。此次合作为腾讯游戏技术首次深入到钢铁生产环节，旨在以游戏科技助力提升实体工业生产效率，使钢铁工业生产更智能、更节能、更高效，以满足钢铁行业数字化升级过程中，全面数据采集、管理和分析，以及实时模拟仿真、交互展示等需求。

腾讯与中国南方航空公司旗下的珠海翔翼航空技术有限公司深化合作，携手研制中国国产全动飞行模拟机（FFS）。联合开发的模拟机视觉软件系统将采用游戏的图像渲染和物理模拟技术。借助游戏行业广泛采用的实时模拟技术，腾讯能够快速创建非常逼真又不断变化的虚拟环境。

科学研究

腾讯游戏宣布将以人工智能技术助力中科院高能所粒子天体物理重点实验室 “全变源追踪猎人星座”（CATCH：Chasing All Transients Constellation Hunters）计划。该计划将利用腾讯游戏在业界领先的 AI 技术：多智能体强化学习算法，支持上百颗卫星智能化协同作业、观测极端宇宙。

用于游戏中制作的非玩家角色（NPC）的智能体动作生成技术与实时物理模拟技术，也将被用来提高机器人的自主决策能力，以适应不同的情况，同时提升在虚拟环境中的训练效率，从而构建一套不断进化的智能系统。这个项目旨在帮助机器人解决智能控制与自主决策的问题，未来机器人也能在养老陪护等更多场景中发挥作用。