“Va’esse deireádh aep eigean, va’esse eigh faidh’ar.”

以上这段拗口难懂的话出自波兰作家安杰伊·萨普科夫斯的《猎魔人》系列作品，它的字面含义是：有些事情即将结束，有些事情却将开始。

就小说本身而言，它可以看作是整个八部曲的缩影。但如果仅凭这份 “缩影”，对那些尚未接触过该作品的读者来说，它却也很难展示出其背后所蕴含的脉络全貌。这时，同其含义一样，随着这段话的出现，两种截然不同的状态便于此得到了交织。而如果我们把目光转向本栏目的核心焦点 “企业出海”，也不难发现这种关系正同样从中翻涌而出。

现在，当我们谈起企业出海时，首先想到的可能更多的会是它所见证和创造了怎样的转变。从愈发广阔的地域市场到不断丰富的行业领域，从重新被外界所认知的自身形象再到更为充满想象的未来空间，与之前相比，这一选项已经有了太多不同。然而，相比于在这个过程中的种种变化，包含在其中的那种不变——或者说是其中的一些坚持，也会是让出海企业一步步走向今天的主导因素。它同样是企业出海浪潮中的一种不容忽视的构成，并且在更加瞬息万变的当下局势面前正显得尤为重要。

本次，动点出海邀请到了触宝联合创始人、天使投资人王佳梁先生做客《出海时刻》节目。围绕《变与不变，都是出海》这一话题，我们将于此一同回顾这段出海的征程岁月中交织了哪些结束与开始，又有着怎样的变化与不变。

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对谈嘉宾

王佳梁 触宝联合创始人、天使投资人

对谈主持人

卢刚博士 动点科技创始人兼首席执行官

直播时间

2022 年 6 月 29 日 20:00-20:45

对谈话题

变与不变，都是出海