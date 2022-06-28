6 月 28 日，一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司 XTransfer 宣布启动为期一个月的 XTransfer 2022 外贸普惠金融季活动。本次活动以 “‘小企业，创未来’，共创跨境贸易便利化新未来” 为主题，聚焦 B2B 跨境电商、外贸数字化及跨境金融创新。同时，这场由 XTransfer 打造的专属外贸人的狂欢季在今年迎来全面升级，将通过福利放送、重磅活动、产品发布助力中小微外贸企业提升国际竞争力以更好地展业全球。

作为普惠金融理念的践行者，由 XTransfer 发起的外贸普惠金融季，携手众多外贸生态合作伙伴连续四年倾力打造专属中国外贸企业的狂欢季，已成为中国外贸行业极具影响力的行业活动。XTransfer 持续致力于为中小微外贸企业搭建外贸数字化基础设施，通过与知名跨国银行及金融机构合作，建设跨国大集团级全球多币种统一结算平台，提供外贸收款、多币种现金管理、风控服务、客户管理等在内的综合解决方案，让中小微企业享受到和大型跨国集团企业同等水平的跨境金融服务。目前 XTransfer 已服务超过 25 万中小微外贸企业客户。

外贸行业创新发展，B2B 跨境电商势头正劲

去年国务院办公厅发布的《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》明确指出，跨境电商是当前发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态。与传统外贸相比，以跨境电商 B2B 为代表的数字化新外贸正在成为疫情以来增速最快的贸易方式。商务部对外贸易司司长李兴亦指出，“新的数字技术和数字工具正在推动外贸全流程各环节优化提升，‘中国经验’、‘中国方案’ 已成为世界跨境电商发展的新样本。”

据中国国际经济交流中心发布的《数字平台助力中小企业参与全球供应链竞争》报告，预计 2025 年中国跨境电商 B2B 市场规模将达到 13.9 万亿元。不难看出，即使今年以来行业面临多重挑战，而乘着 2022 年 “外贸巩固提升年” 的暖风，跨境电商行业正不断释放利好。作为跨境电商 B2B 服务链路的关键一环，跨境支付市场也在蓬勃发展。XTransfer 以科技为桥梁，链接全球大型金融机构和中小微企业，有效降低跨境金融服务的门槛和成本，已成为跨境电商 B2B 发展浪潮中不可或缺的金融基础设施。

XTransfer 创始人兼 CEO 邓国标表示，“2022 年以来，国内外诸多突发因素超出预期，外贸行业面临着更多更复杂的挑战。外贸人应乐观应对，修炼内功、提升数字化管理水平和专业化运营能力，增强全球竞争力。” 在这样的时代背景下，XTransfer 2022 外贸普惠金融季通过推出一系列重磅优惠、线上线下交流活动及创新产品，全方位持续打造这一专属于外贸人的狂欢季，为中国全产业链全球竞争力提供有力支持。

携手探索数智未来，外贸人一起狂欢吧

中国外贸出口规模去年达到 21.73 万亿人民币，创下历史新高。在这份亮眼的成绩单上，中小微外贸企业贡献不小。数据显示，2021 年，以中小微为主的民营企业保持中国第一大外贸经营主体地位，对外贸增长的贡献度达 58.2%。广大中小微外贸企业亦是 XTransfer 的主要服务对象。

一直以来，基于中小微外贸企业核心诉求，XTransfer 不断升级迭代产品及服务，帮助其降低全球展业的门槛与成本。同时秉承 “客户第一” 的理念，走近客户，深度服务客户，在国内城市设立数十个服务中心。作为外贸普惠金融季的优良传统之一，今年的 “普惠季，福利大放送” 中，XTransfer 将持续派送价值百万重磅福利，实实在在地惠及新老客户。

聚星成光，让微小汇成浪潮。为打造一个专属外贸人展示自我的舞台，XTransfer2022 宝藏外贸人评选大赛再次起航。目前已有数百家中小微外贸企业参与报名。本次旨在评选出多实操、善思考、爱分享的外贸 KOL，向更多的中小微外贸企业分享行业经验。未来，XTransfer 将携手评选出的宝藏外贸人，共同向行业注入新动能。

作为整个外贸普惠金融季的高潮，XTransfer 将于 11 月在广州举办以 “先见·先机·先行者” 为主题的未来外贸大会，此次大会是以往外贸普惠金融季年会的全新升级。大会将聚焦多个行业主题演讲、邀请十几位行业大咖，与来自全国各地的外贸精英共话 “未来外贸”。更让人期待的是，XTransfer 作为科技创新践行者，也将在未来外贸大会现场重磅发布一系列技术驱动的新产品和新服务。

后疫情时代, 随着外贸生态日趋完善, 外加多项国家政策助力, 2022 年, 以外贸企业为主的中国力量将成为全球经济发展的重头戏。XTransfer 将在 2022 年外贸普惠金融季活动中，携手更多的中小微外贸企业共创跨境贸易便利化新未来，推动中小微外贸企业发展，助力其释放更大能量！