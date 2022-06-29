随着宝马宣布采用 Android Automotive OS 的计划，谷歌在车机领域的影响力继续增长。该公司没有公布太多细节，但表示 Android Automotive OS 将首次集成到 “某些车型系列中，作为与当前基于 Linux 内核一起使用的第二种技术方法” BMW 操作系统 8 的补充。

虽然宝马没有发布他们的 Android Automotive OS 版本的图片，但该公司表示 “不同的软件平台使信息娱乐系统能够单独配置。”

宝马互联公司和开发技术运营高级副总裁 Stephan Durach 补充说：“我们正在整合世界上最好的方面——这可能是我们自己的内部开发、开源或商业软件产品，具体取决于具体的解决方案好像。” 他接着说，公司希望确保 “我们的客户始终在他们的车辆中享受独特的定制数字体验。”

虽然这没什么大不了的，但谷歌将 Android Automotive OS 称为开放和可定制的软件，可以扩展以在汽车信息娱乐系统和主机上运行。该公司注意到其开放性 “通过在免费和开源代码库中提供基本的汽车信息娱乐功能来提高效率”，而 “定制使实施者能够根据他们认为合适的方式区分产品。”

该系统使用与运行 Android 的手机和平板电脑相同的代码库，可能会配备熟悉的应用程序，例如谷歌地图和谷歌助手，并支持第三方应用程序。尽管仍有许多问题，但我们不必再等太久就能在宝马车型中看到 Android Automotive OS，因为首批汽车计划于 2023 年 3 月到货。当然，宝马不会是第一家采用安卓汽车操作系统的汽车制造商，因为它已经在通用、北极星和沃尔沃的少数车型中提供。