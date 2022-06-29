6 月 28 日，以 “禾你一起向未来” 为主题的银联云生态合作伙伴大会以线上直播方式在上海举办。本次银联云生态合作伙伴大会吸引众多云计算产业上下游的生态伙伴出席参会，共同探讨云生态建设、解锁云生态发展新思路。同时，会上发布了银禾计划，将面向初创型企业，提供具有针对性的扶助方案，助力初创企业联 “云” 发展，为市场注入活力。

当前，国家针对中小微企业出台了多项扶助纾困政策。本次银禾计划面向初创型企业，提供低于行业平均价格水平的云资源支持，银联也将在初创企业孵化发展过程中，及时响应提供技术专业支持及各类行业解决方案，共享银联云产品合作共研及销售路演机会。多措并举，有效降低了初创型企业的经营成本，激发创新活力。

以本次银联云生态合作伙伴大会为联结，中国银联也将抓住数字化转型加速进展的契机，加快云生态体系建设。银联云将携手合作伙伴，加速生态建设、扩充生态维度、提高生态效能，发挥技术溢出效应，打造数字经济新优势，充分把握数字时代红利实现 “云上共赢”，为云上行业用户提供发展新动能。

后续，中国银联将以银联云为载体，携手合作伙伴，共同拥抱云生态广阔市场发展的新机遇，共同升级金融服务能力，共建金融科技生态，共同迎接数字经济新未来。