动点出海获悉，印尼冷链科技公司 Fresh Factory 近日宣布，获得了一笔 450 万美元的种子轮融资。

据透露，本次投资活动由 East Ventures 领投，并由 PT. Saratoga Investama Sedaya TBK、Trihill Capital、Indogen Capital、Prasetia Dwidharma、Number Capital 和 Y Combinator 以及一些天使投资人参投。

针对新资金，Fresh Factory 表示将重点用于落实扩张计划以及提升整体运营效率。

该公司进一步表示，计划在苏门答腊岛、苏拉威西岛和爪哇岛等地新建仓库，并逐步采取其他措施来加速扩大自身业务覆盖范围。同时，它还会加大人才招聘力度及对创新产品与服务的科研投入。

Fresh Factory 由 Larry Ridwan、Widijastoro Nugroho 和 Andre Septiano 共同成立，是一家针对冷链仓储及管理的全渠道解决方案供应商。据介绍，它主要基于地理信息标识系统、人工智能和物联网等技术开展基础设施建设，由此来补齐印尼市场上的冷链短板，推进引领该行业高质量发展。

有消息称，随着印尼电商行业的快速发展且因本国农产品及水产资源丰富，全社会都亟待完善的冷链系统。但由于当前中间仓和配送服务等的供应不足，导致供应链多重环节上存在损耗。此前，高昂的物流成本也造成了许多中小微企业经营受限。

据了解，为了解决这些痛点，Fresh Factory 在多地陆续建立起了智能冷库，并支持商品和货物的冷冻/冷藏贮存、控温管理、包装发货和物流配送等服务。此举将提高货品交付速度，也能帮助印尼国内中小微企业壮大发展规模。

数据显示，在过去三个月，该公司的营收环比增长率为 30%。且截至今年 4 月，其年化 GMV 已达到 1000 万美元，完成的订单数量超过了 100 万。