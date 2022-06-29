近日，一站式生物医药（核酸-蛋白-抗体）原料和服务提供商通用生物完成亿元 Pre-IPO 轮融资，本轮融资由华睿投资领投，某政府基金跟投，浩悦资本继续担任本轮融资的独家财务顾问。

通用生物是一家面向全球客户提供生命科学原料产品和外包服务的高科技生物公司。该公司专注于生命科学领域的产品技术开发与应用转化，着力打造合成生物学研发及应用平台，将自有技术应用于基础生命科学研究、生物医药研发、IVD 核心原料开发及生产等多个领域。

经过 8 年的技术、产品以及人才积累，通用生物建设完成了基因合成、工业引物、蛋白工程、抗体工程、检验检测、靶标工程等相互赋能的六大平台，实现了 “基因+蛋白+抗体” 的一体化业务整合，客户覆盖基本所有 IVD 上市公司、国内药企以及海外 20 余国家的客户，为 2 万余客户提供全方位的服务。

同时，随着应用端的强势发展，市场上对药用核酸的需求量激增，催生了药用核酸 CDMO 产业迅速发展。通用生物快速响应市场需求，以前瞻性的眼光布局小核酸 CMC、小核酸 CDMO 等业务，并快速抢占国内市场。小核酸 CDMO 建设方向更是走在行业前列，公司于 2021 年 12 月与思拓凡（Cytiva）已签署合作协议，合作建设全球首家小核酸灵活工厂（Oligo FlexFactory），助力更多创新核酸药物走向临床和上市，是国内第一家系统性实现科研-诊断-治疗核酸全覆盖的上游服务商，形成了完整的业务链条，具有强大的业务协同和拓展能力。

通过持续的技术创新，目前通用生物拥有授权的专利 36 项（其中发明专利 19 项，实用新型专利 17 项），正在申报并受理的发明专利 109 项；公司主导编制并获批的国家标准 4 项，发表科技论文 200 余篇；公司于 2015 年起先后通过 ISO9001、ISO13485、GJB9001 等管理体系测评，获得权威机构认证，并于 2021 年获得了中国合格评定国家认可委员会颁发的 CNASL15390 认证，并建设了 “安徽省企业技术中心”、“安徽省博士后科研工作站”、“安徽省工程技术研究中心”、“安徽省高通量合成生物学工程实验室” 等 5 项创新研发平台，进一步完善了公司的研发创新体系。

通用生物董事长兼总经理雍金贵先生表示，通用生物自成立以来，依托领先的工业化理念、完备的一站式服务和一流的市场响应速度，拓展业务超过 2 万余家机构，最近几年的业务年复合增长率均超过 40%，发展迅猛。在国内生物产业快速发展的今天，生物医药试剂和原料的国产化替代以及出海国际化已发展成为不可逆转的趋势。公司团队坚持技术创新、工艺和流程创新，不断建立并革新中国的行业标准；公司坚持市场导向，为客户提供最急缺但也最具价值的产品或服务，做低行业成本、做强中国原料市场，着重打造 “核酸-蛋白-抗体” 一体化为客户服务的产品体系。公司基于核酸产业的积累和优势，自 2019 年以来就看好核酸药物方向，提前整体布局 “科研核酸-诊断核酸-治疗核酸” 一体化业务，为快速发展的核酸药物研发企业提供助力和支持，并受到了客户的广泛认可。

华睿投资生物医药团队认为，通用生物是业内领先的为 IVD、生物创新药研发及基础生命科学研究领域提供全套解决方案和原料供应的综合平台，依托强大的合成生物学技术，业务覆盖从基础生命科学研究到临床前生物药发现、疫苗研发、核酸药及基因治疗研发、体外诊断产品核心原料开发等多个领域，将先进的工业化运营思维引入到生物科技产业领域，生产流程高效，产品优质且稳定。创始团队富有战略眼光，管理能力和执行力极强，短短 8 年即把通用生物发展成为行业领先企业。诚挚希望通用生物早日登陆资本市场，继续为中国生命科学贡献力量。

浩悦资本创始管理合伙人、首席运营官丁亚猛先生表示，浩悦资本很荣幸连续作为通用生物融资的独家财务顾问，协助公司完成融资。通用生物是生物医药（科研-诊断-治疗）原料和服务提供的头部佼佼者，并且依托公司在核酸合成领域的领先优势，率先布局小核酸 CMC、小核酸 CDMO 等业务，将乘着小核酸药发展的东风全速起航。创始团队的战略眼光、持续创新能力和高效执行力得到了新老股东的充分认可，带领公司不断突破自我，挑战新高。我们持续看好公司未来的发展前景，期待通用生物越来越好。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。