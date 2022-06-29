以下内容来自 IDC：

AI 云服务因其快速的产品迭代能力、丰富的场景化 AI 能力，而越来越被用户接受。2021 全年，AI 公有云服务市场规模达 44.1 亿元人民币，占 AI 软件整体市场的 13.4%。从年度增速的角度来看，AI 公有云服务市场增速依然远超 AI 软件整体市场增速。而在未来 2-3 年，IDC 也观察到整体 AI 市场中私有化部署仍将是主流。

整体市场

相比人工智能整体市场，AI 公有云服务市场格局相对稳定，2021 下半年甚至 2021 全年的市场份额中，百度智能云位居第一，阿里云紧随其后，华为云市场份额也不断上升，腾讯云、亚马逊云科技、京东云等也贡献了一定的市场份额。

计算机视觉市场

人脸人体领域：人脸人体领域近几年已经达到一定的市场规模，2021 相比 2020 年人脸人体公有云服务市场规模仍然实现 80.1% 的增长，原因是应用场景的扩展（疫情防控的刺激也是重要驱动力之一），以及厂商产品形态的不断丰富。在该领域，百度智能云、腾讯云、阿里云占据前三的市场份额。

图像视频领域：包括视频结构化、多模态 AI 等技术的创新，是该领域市场增长的重要驱动力。公有云厂商在图像视频领域一方面通过视觉开放平台输出 AI 能力，另一方面也注重开发场景化的解决方案。在该领域，百度智能云、阿里云、华为云位居前三。

语音语义市场

自然语言处理：NLP 市场 2021 年相比 2020 年实现 126.9% 的增长，驱动力来源于技术端大模型的推广以及市场端应用场景（诸如机器翻译、文档处理、智能写作）的扩展。

智能语音：智能语音公有云服务市场已经经历过高速增长，2021 年相比 2020 年市场规模增长 52.3%，目前进入应用场景深耕阶段。

对话式 AI：AI 数字人客服、客服质检、客服数据分析、智能营销等应用带动了对话式 AI 的市场增长，2021 年相比 2020 年增长 109.6%。但包括私有化部署在内的对话式 AI 市场增长仅超 30%。

在公有云语音语义领域，阿里云、百度智能云以及华为云位居前三，其后是腾讯云、京东云等。公有云厂商的优势在于能够提供丰富的 NLP 能力，能够规模化的开拓对话式 AI 领域的客户群体，能够提供智能语音方面丰富的场景化解决方案。

机器学习平台市场

机器学习公有云服务市场 2021 年相比 2020 年实现 100% 以上的增长，原因是云上功能组件的不断更新，开发门槛的不断降低，以及一些云端训练推理加速的需求。在该领域，华为云、阿里云、百度智能云、亚马逊云科技位居前四，每家公司均提供了扎实的机器学习产品，并且在不断地丰富产品组合，降低 AI 开发门槛。

IDC 中国助理研究总监卢言霞表示：作为中国 AI 市场上重要的创新力量，AI 云服务厂商近几年不断加快推进技术突破与商业落地，贡献了越来越大的市场规模。未来人工智能市场 AI 场景化解决方案相比单点 AI 能力更受青睐，云服务厂商在开放 AI 能力的同时，亦应注重通过生态构建解决方案，以助力行业用户进行系统的数字化转型。