6 月 28 日，Insta360 影石与徕卡联合设计的 ONE RS 一英寸全景相机正式发布。相机搭载双一英寸传感器，出众画质与便携机身兼备，开启全景画质新境界。

这是百年徕卡的光学成像技术首次与 360°全景技术深度融合，由中德两国⼯程师联袂设计，经过严谨质量把控，徕卡的精⼯典范呈现于影⽯全景相机，焕新影像创造力。

小巧强⼤的全景影像创作⼯具

作为首款与徕卡联合设计的全景相机，ONE RS 一英寸全景版本搭载前后双一英寸传感器，具备出⾊的动态范围和夜景表现力，能够清晰捕捉暗部细节，压制噪点，抑制高光，平衡明暗光线；相机能够拍摄高分辨率的 6K 全景视频和 2100 万像素全景照片，以清晰真实的记录，还原纯净通透的画面。

新增 PureShot HDR 照片模式，采用 AI 算法帮助获得更高的动态范围，无需多余后期编辑，所见所拍即所得。用高级自然的质感影像，开辟更广阔的创作空间。

ONE RS 一英寸全景版本以灵巧便携的形态带来了专业级的拍摄能力与表现。搭载 FlowState 防抖科技和 360°⽔平矫正功能，拍摄无惧抖动，始终保持画面⽔平，镜头平稳顺滑。搭配隐形自拍杆，令一些创作者得以单人完成拍摄：通过算法将自拍杆完全隐形，一个人也能拍摄第三人称视角，还有更多运镜效果，提供更多创作自由。

借助 360°记录，创作者用一台相机即可同时拍下整个空间的画⾯，无需考虑构图。一次拍摄，便能完成对当下所有精彩镜头的捕捉。通过后期编辑，创作者可以从一个全景视频中获得视⻆多样的丰富素材，导出画幅⽐例也不受限制，⽆需多机位或重复拍摄。

便携易用轻量化革新行业方案

ONE RS 一英寸全景相机具有高画质和双一英寸传感器，拥有更强的感光性能和高信噪比，在暗光环境也能捕获更多细节。凭借杰出的产品性能，一英寸全景相机尤其适用于行业应用拍摄场景，助力图像采集工作高效完成。

全新竖版可替换式电池，容量高达 1350mAh，6K@30fps 模式下最长能够连续拍摄 62 分钟，亦支持连接电源边充边拍，为长时间高强度的拍摄保驾护航。重量仅为 239g，为各式作业带来轻量化方案，无惧行走拍摄场景。开放 MSDK、SDK、OSC 的相关功能接口，高度适配 iOS 与 Android 平台，帮助行业合作伙伴更好地释放全景相机的应用潜力。

ONE RS 一英寸全景相机是建筑数字孪生、巡检测绘、VR 看房、家装监工等领域的绝佳拍摄工具，带来更高效、高清和易用的专业全景拍摄解决方案，助力合作伙伴革新行业生产力。

AI 算法助力创作后期简洁高效

Insta360 影石继续运用 AI 算法，帮助创作者更加简洁高效地进行拍摄创作和后期编辑。

Insta360 App 的 AI 创意库中有大量模板：星空模式、穿梭延时串烧、魔法天空、影分身等。导⼊素材，可以自动生成有趣的特效画面，实现多种创意效果，一键出片，即刻分享。

创作者想要追求更高的影像质量，发挥 ONE RS 一英寸全景版本的极佳性能，还可以使用 Insta360 Studio 或 Adobe Premiere Pro 插件进行专业编辑，达到更理想随心的剪辑效果。

模块化相机再迎徕卡灵感加持

⼀英⼨全景版本延续了 Insta360 影石 ONE RS 既有的模块化⽣态系统，徕卡新镜头与现有 ONE R/RS 主机兼容适配；可拓展不同镜头、适应更多拍摄需求，后续升级也更加便利，验证了模块化设计的⾼潜⼒与可能性。

对于此次合作，徕卡相机全球首席执行官 Matthias Harsch 说：“很高兴能将徕卡的光学和数字成像技术运用于全景相机这个全新的影像领域。ONE RS 一英寸全景版本既有全景相机 360°拍摄记录的功能，又有双一英寸传感器带来的高品质画质，创作者无需在 ‘拍摄创意’ 和 ‘高清画质’ 中艰难择其一。 ”

Insta360 影石创始人刘靖康表示：“ONE RS 一英寸全景版本的推出，代表着影石持续升级维护 ONE RS 模块化生态系统的诚意与决心。这款新品即使在低光环境也能够有出色的拍摄表现，是一款性能强大的 6K 全景影像创作⼯具。”

Insta360 影石 ONE RS 一英寸全景版本现已于 Insta360 官方商城、天猫官方旗舰店和京东官方旗舰店发售，售价 4998 元。