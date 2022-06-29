上汽旗下名爵汽车品牌将于 2022 年第四季度在欧洲市场推出其 MG4 Electric 紧凑型电动汽车。该公司目前正在确认 MG4 的技术数据，以及它所基于的 MSP 电动平台。

MG4——和最近在中国推出的几乎相同的 MG 花木兰版本——是第一款基于母公司上汽集团新 MSP（模块化可扩展平台）平台的 MG 车型。据 WLTP 称，这种特别扁平的电池最初的容量为 51 kWh 或 64 kWh，据说续航里程可达 450 公里。计划推出 MG4 Electric 的其他型号，以及全轮驱动。

与更大的电池相结合，电动机可将 150 kW 的最大功率传输到后桥，51 kWh 的电池版本为 125 kW。MG 尚未确认电动汽车的充电功率，或 “One Pack” 电池中安装了哪些电池，因为其他车型均提供 LFP 和 NCM 电池。

MG 现在透露了有关新电池组本身的一些细节。由于电池是水平排列的，整个电池只有十一厘米高。由于高度集成和新的冷却系统，不仅使用寿命应该特别高，而且还可以防止热失控。

该平台本身可以映射 2.65 到 3.10 米之间的轴距和不同的车身风格——从掀背车和掀背车到 SUV 和面包车。MG Motor 表示，正是这种灵活性意味着模块化可扩展平台 (MSP) 可以在 MG Motor 的欧洲增长战略中发挥关键作用。MG 没有透露 MG4 的轴距，但它确实命名了其他尺寸：紧凑型车型长 4.29 米，宽 1.84 米，高 1.50 米。

未来，将有可能在现有车辆中改装更大的电池。上汽集团副总工程师表示：“在这样的设计理念下，理论上可以轻松实现 40-150 千瓦时的电池。” “可以满足 A0 到 D 级车型的能源需求，为用户提供灵活多样的选择。用户可以先买一块小电池，等需要更长续航的时候再更换升级。”

MG 表示，MSP 架构和相关组件为 800V 技术做好了准备：驱动单元也可以从 400V 升级到 800V，以便在未来更快地为电池充电。