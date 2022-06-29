赛美特已于近期完成总额高达 5.4 亿元的 A++轮和 B 轮融资，投资方包括中国互联网投资基金、比亚迪股份、韦豪创芯、高瓴创投、上海科创、上海自贸区基金、天善资本等。

该公司称，本轮融资充实了公司的资金储备，将继续加大产品研发投入，全速打造国产全自动制造软件解决方案。同时，选择合适的团队完成并购，整合完善产品矩阵以及拓展地域市场布局。

赛美特致力加速国产智能制造发展，是一家拥有智能制造软件核心技术和知识产权的高新企业。

产品方面，赛美特将系统分为生产管理，品质管理和物流管理三大类。以 MES（生产制造执行系统）为主的生产管理系列包含 EAP（设备自动化系统）、RMS（配方管理系统）、RTD（实时派工系统）、APC（先进过程控制系统）、FDC（缺陷分类控制系统）等；品质管理涵盖了 SPC（统计过程控制）和 YMS（良率管理系统）；物流管理包含 WMS（仓库管理系统）和 Mobile（智能终端）等产品。其中 MES、EAP、SPC 等成熟标准化的系统已成功运用于国内外超 100 家 4/6/8/12 英寸硅片、前道和后道工厂，护航客户实现高效高质的生产；重点研发的 RTD、YMS、APC、FDC 系统也已运用在生产现场，进行验证。

赛美特自成立以来非常重视对技术人才的培养和引进，核心团队拥有数十年半导体/泛半导体、装备制造、新能源汽车、电子组装等领域智能制造系统构建经验和技术实力。目前公司人员总计超 450 人，其中技术人员占比 80%。

赛美特总部位于上海，在苏州、深圳、北京、成都设立了子公司和产品研发中心，借助华东、华南、华北、西南四大区域雄厚的产业基础，构建资源互通，相辅相成的战略布局。同时，在新加坡和马来西亚也设立子公司，拓展国际业务，实现本地交付。

中国互联网投资基金表示：国产工业软件未来将持续增长，具备广阔的市场空间，赛美特立志 “中国智造”，不断夯实核心技术，成功自研国产智能制造软件解决方案，实现了快速稳健成长。中网投希望为赛美特的未来发展注入更多资源，助力公司加速在业务领域的发展，进一步提升核心竞争力，取得新的飞跃。

比亚迪董秘兼投资处总经理李黔表示：凭借自身在智能制造软件领域雄厚的技术实力，开发出国产智能制造软件平台，并在难度大、要求高的 12 寸晶圆工厂成功落地，实现了半导体制造软件的自主可控。在制造业升级的大背景下，智能制造软件具备广阔的发展前景。我们对赛美特团队充满信心，期待本轮融资能助力赛美特乘风而上，加速国产工业软件的发展。

高瓴创始合伙人李良表示：国产工业软件的市场占有率正在快速提升，尤其在集成电路等核心产业，国产替代进口更是大势所趋。具有突出技术优势和市场发展潜力的赛美特正是其中典型代表。赛美特纯自研的智能制造软件平台在 8/12 寸晶圆量产厂已得到了成功验证，并积极布局装备制造、化工、汽车等重点领域，拥有广阔的发展空间，我们相信赛美特将为中国智造的高质量发展持续创造价值。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。