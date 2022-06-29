6 月 29 日，工业物联网时序数据库管理系统及相关服务的提供商天谋科技（Timecho）宣布完成近亿元人民币天使轮融资。本轮融资由红杉中国领投，考拉基金、戈壁创投、云智慧共同跟投。本轮资金将主要用于开源产品研发、开源社区建设，以及核心技术团队打造与扩充等。

天谋科技成立于 2021 年 10 月，是一家基于国际顶级开源时序数据库 Apache IoTDB 成立的公司，旨在为各行业用户，尤其是工业用户提供全球范围内功能全面与性能突出的时序数据库产品，让企业用更低的成本挖掘更大的数据价值。创始团队由 Apache（国际最大开源软件基金会）旗下 IoTDB、PLC4X 两大开源物联网项目的发起人和核心开发者组成，汇集了来自清华大学、UC Berkeley、微软、德国弗劳恩霍夫协会（Fraunhofer-Gesellschaft）、德国法兰克福能源集团等一批数据库核心技术科学家和工业资深专家，拥有十几年研究和服务工业用户的经验。在时序数据管理领域，团队成员拥有中国、美国、欧洲等发明专利 30 余项，并在 ICDE、SIGMOD、VLDB 等数据库顶级会议上发表论文多篇。公司所围绕的 Apache IoTDB 是 Apache 基金会迄今为止唯一一个时序数据库项目，自 2018 年进入 Apache 孵化器以来，社区发展迅速，IoTDB 社区代码提交次数在 2021 年的 Apache 年报中位居全球第七。

近年来，时序数据管理已成为业界与研究界关注焦点，物联网（IoT）尤其是工业物联网（IIoT 与 Industry 4.0）的发展进一步激发了时序数据管理技术的市场需求，使其进而成为该领域重要的软件基础设施。主要原因在于，以往人们主要集中在信息化数据的管理，因此常用关系数据库来管理数据，而随着工业物联网的发展，对机器设备产生数据的管理成为工业生产提质增效、精益求精的重要手段。但工业机器设备所产生的数据具有产生频率快、严重依赖采集时间、测点多、信息量大等特点，传统数据库难以实现对时间序列数据的有效存储、处理和查询，因此天谋科技聚焦的时序数据库管理的需求被迅速点燃。

Apache IoTDB 社区主席黄向东表示，作为一款支持端边云协同架构的物联网原生时序数据库，IoTDB 在写入性能、数据压缩比、查询效率、查询丰富度、内存空间占用、可扩展时序计算等方面拥有远超同类产品的突出表现。此外，IoTDB 还具备轻量级、开箱即用的特性，并能与现有大数据生态进行深度集成。

“IoTDB 是一个 ‘物联网原生’ 时序数据库。称之为 ‘原生’，是因为我们在设计和编写 IoTDB 第一行代码的时候，就携带着我们和许多龙头工业用户在工业物联网领域近十年的数据管理需求和经验。例如，我们观察到物联网场景下的数据乱序现象，就带来了乱序处理能力；我们观察到设备的可监测指标会随着设备升级而变化，就提出了数据库自动维护、无需用户手动修改的时序数据模型；我们在 2018 年就提出聚合操作与降采样是时序数据的一等公民。这些功能后来也都陆续在其他同类产品中得到体现，进一步印证了我们的观察和方法是正确的。此外，在时序数据库领域，IoTDB 应该也是第一个提出端边云协同架构的。未来，相信该架构将帮助工业用户更好地处理边缘侧和云侧的时序数据协同管理问题。” 代码贡献度排名第一的 Apache IoTDB 社区 PMC（项目管理委员会）成员乔嘉林说。

目前，天谋科技已着眼全球业务拓展，公司一直在保持和国内外公司的合作研发进程。天谋科技已陆续拿到能源、航天、智能制造、电网等领域的商业化合作订单，同时还聚焦钢铁、车联网、石油化工、气象、金融、新能源汽车等行业。

天谋科技联合创始人&欧洲事务负责人郑鹏程介绍说到，“IoTDB 起源于国内自主研发，并在全球范围内得到广泛应用。在国内，已经在中航成飞、中车、大唐电力、金风科技、国家电网、华为、长安汽车等多个工业龙头企业落地应用；国际上，IoTDB 还被试用和应用于德国博世、宝马、西门子等国际工业龙头用户的生产制造与产品中。我们注意到，随着 IoTDB 用户的增多，仅基于开源社区的技术支持已经难以完全满足所有人的生产需求。因此，天谋科技的成立是开源社区发展的自然结果。天谋科技在为用户提供支持的同时，又一如既往地参与开源社区建设，这将极大地加速 IoTDB 的研发，为全球用户带来更专业、更稳定的技术服务。”

与仅开源 “核心代码”（open core only）的理念不同，天谋科技团队专注于更彻底的开源。因拥有多名 Apache 基金会委员、以及多个开源社区（IoTDB、PLC4X 等）PMC，团队开源文化氛围浓厚，会用开放的方式将更好的代码与产品带给全球用户。

本轮领投方红杉中国董事总经理王昊表示：“我们一直非常关注时序数据库市场，虽然仍在发展早期，但我们认为随着全球工业物联网的快速发展，未来这个市场有巨大的增长空间。Apache IoTDB 开源项目在国内外都有比较强的影响力， Timecho 团队之前在这个领域耕耘多年，有非常扎实的科研积累和工程经验，希望公司未来持续为全球客户带来更专业更稳定的产品和服务。”

本轮投资方考拉基金合伙人赵山利表示：“数据的属性和数据的值，同样具有战略价值。随着万物互联的更迭，时序数据将建立新的数据根基，以及基于此根基的新的范式和应用。Timecho 团队，数年，潜心积累，初心即从数据的根基出发；今天，审时度势，将原创技术推向落地。我们非常期待 IoTDB 产品给社会带来原生价值。”

本轮投资方戈壁创投管理合伙人朱璘表示：“物联网正在对工业、汽车、能源等众多领域加速渗透，数据的产生速度快速增长。各类新型物联网应用对于时序数据的存储、查询和分析都提出了更高的要求，正在催生出新一代数据库产品。天谋科技作为国内这一领域深耕多年的团队，在技术上长期处于领跑状态。其核心产品 IoTDB 正在通过开源社区快速迭代，持续扩大影响力，赋能更多开发者。我们相信本轮融资完成后，天谋科技能够确立在物联网时序数据库领域的领先地位，将 IoTDB 打造成全球领先的物联网数据基础设施。”

本轮投资方云智慧表示：“云智慧与 IoTDB 的合作早有渊源，去年就曾与 IoTDB 一起亮相国家十三五科技创新成就展。IoTDB 是 Apache 唯一时序数据库国际顶级项目。创始团队把握住国际领先的国产时序数据库优势，成立天谋科技。无论是在首次被写入十四五规划的开源创新，还是持续作为规划工作重点的工业互联网平台建设中，天谋科技都是资深参与者。作为物联网时代数据库软件新基建，IoTDB 不仅有先进的理念和技术，也有丰富的行业实践。未来云智慧也将持续深化与天谋科技的合作，共同为企业数字化转型赋能。”

接下来一年，天谋科技将继续加速开发 IoTDB 产品，集成更多前沿技术来更好处理高端复杂的装备，以及海量常见设备的物联数据管理。公司希望以开源方式汇集更多用户，根据不同领域的用户需求提供算法库、定制服务、云托管等其他增值功能。针对国内外独特的硬件环境，以及对数据、稳定性、功能等的更高要求，公司还将提供更加适配和高效的 IoTDB 商业化版本。未来，天谋科技希望和生态伙伴们共同打造出以 IoTDB 为核心的工业物联网生态系统及解决方案。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。