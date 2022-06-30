吉利旗下纯电动 SUV 几何 E 正式上市，新车共推出 3 款车型，售价 8.68-10.38 万元。几何 E 是几何汽车打造的全新纯电小型 SUV，其车身尺寸为 4006/1765/1550mm，轴距为 2485mm，整体小巧，适合城市代步使用。

新车使用了全新矿彩风物设计理念，前脸具有较强的辨识度，使用了如时下流行的贯穿式 LED 日行灯、分体式大灯，前包围处配有梯形导流槽，视觉效果对称且具有立体感。

为了满足年轻消费者的使用需求，新车提供青蔓、茉莉、薄荷、蓝莲共四种颜色可选。内饰则采用了极简的风格，拥有 3 大高级感材质、4 项特殊高质感工艺及 4 大健康用料及配置。

3 大高级感材质：超纤皮抗菌方向盘、免洗科技皮材料、高透亚克力材质出风；4 项特殊高质感工艺：激光雕刻、钢琴烤漆、水晶切割、纹理蚀刻提升了座舱体验；4 大健康用料和配置：婴儿级座椅生态材料、新风系统、CN95 级滤芯、环保进阶材料。动力方面，新车将会配备最大功率为 60 千瓦的电动机，最高车速为 102km/h，磷酸铁锂电池来自宁德时代，综合续航里程分别为 320 公里和 401 公里，并配备 L2 级智能驾驶辅助系统。