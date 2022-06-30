根据 IDC 发布的最新数据，2022 年第一季度，全球 VR 头显出货 356.3 万台，其中 Oculus 份额占全球 VR 市场的 90%。中国 VR 头显出货 25.7 万台，同比增长 14.8%，其中一体机 VR 出货 22.8 万台，占到整体 VR 出货的 88.9%，Pico Neo3、奇遇 Dream、奇遇 3 依次为消费者市场出货前三的产品型号。

2022 年第一季度中国 AR/VR 出货增速较上版预测放缓，主要受以下几大因素影响：

手机厂商在 2021H2 发布的相关 AR glass 产品没有如期正式面向消费者大规模上市。 尽管营销植入力度在此季度大幅增强，疫情一定程度上影响了 VR 厂商原计划在上半年进行线下拓店的节奏。 由于整体经济环境对居民消费信心的冲击，提升 VR 头显在消费者市场的接受度仍然任重道远。

IDC 中国分析师赵思泉认为，即使元宇宙概念在过去一年起到了前所未有的概念普及作用，消费市场出货占比在过去几个季度持续提升，但这一年内 VR 设备的技术参数和内容体验没有出现阶段性的进步。2022 年由于第二季度上海、北京等城市疫情相关影响持续，VR 厂商在年初制定的诸多计划均一定程度出现了延迟或者变化。需求端来看，今年消费者在非必需品上的支出预算普遍有所调整，这些因素均对厂商今年的发力带来挑战。下半年开始，随着新品的逐渐发布以及线下各类计划的推进，消费者市场会逐步打开。