动点出海获悉，孟加拉国电商平台 ShopUp 近日宣布，获得了由 Valar Ventures 领投的 6500 万美元增投资金。

此前，ShopUp 于 6 个月前获得过一笔 1.09 亿美元的 B 轮融资。

ShopUp 成立于 2017 年，是一家总部位于孟加拉国的全栈式 B2B 电商平台，服务群体主要为小型企业、传统零售店和电商平台，旨在服务客户的过程中优化整体营商环境，促进当地经济社会实现数字化转型和现代化发展。

ShopUp 表示，孟加拉国分布着大量的夫妻店，此前面临采购效率低、进货价格不透明、物流分散、交付不及时和缺乏金融服务等难处，严重限制了此类店铺的日常经营。

此外，有数据显示，目前全球 73% 的零售商可以支持顾客使用信用卡付款。而在孟加拉国，仅有 27.5% 的企业而非零售商有条件让消费者用这种方式进行交易。也就是说，与支付方式、资金借贷等相关的问题也同样阻碍着孟加拉国各种规模企业和店铺的生存与发展。

ShopUp 还表示，针对当地环境和痛点，它推出了一系列服务与产品，还搭建了自己的物流基础设施。目前，该公司旗下主要设有 Mokam（一站式 B2B 电商 APP）、REDX（端到端物流服务平台）以及 Baki（支持 “先买后付” 等服务的金融产品）三个业务模块来分别处理传统供应链、物流和融资中存在的障碍。

据介绍，ShopUp 提供的解决方案现已涉及到商品采购、物流配送、数字信贷和业务管理等多个方面。