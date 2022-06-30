6 月 30 日，在中国文化产业协会牵头下，近 30 家机构联合在京发起《数字藏品行业自律发展倡议》，反对二次交易和炒作、提高准入标准成行业高质量发展的核心共识。据悉，参与各方涵盖文旅产业专业机构和协会、文化央企、IP 机构以及蚂蚁、腾讯、百度、京东等互联网科技公司，是目前行业覆盖方最广的自律公约。

推动数字文创规范发展

数字藏品正以前所未有的热度引发广泛关注，但除了新颖的方式之外，部分缺乏风险管控的平台引发局部乱象也开始显现。

中国文化产业协会秘书长金鹏分析，「如何助力实体经济发展，是数字藏品更有价值的探索方向，而局部乱象暴露出来的是『四无』问题：一些平台实质没有采用区块链技术、无清晰知识产权授权链路、无采取防范炒作的措施、没有履行保护未成年人权益等，加强监管、明确准入资质等政策势在必行，行业自律也将是数字文创高质量发展的必由之路。」

倡议纲要中提到，相关资质如发行、销售数字藏品的平台应按照国家法律法规和监管要求，具备相关业务经营资质，如区块链信息服务备案、网络文化经营许可证、增值电信业务经营许可等。

记者看到，《数字藏品行业自律发展倡议》共十四条，具体内容包含平台应依法具备相应资质、确保区块链技术安全可控、坚持实名制、加强知识产权保护能力建设、坚决抵制防范金融化和恶意投机炒作、倡导理性消费等。

有别于国外大多数平台将 NFT 技术应用为金融产品，国内数字藏品更多被视为数字文创范畴，整体紧密贴合国家文化数字化战略方向，立足运用数字化手段创新艺术表现形态、文化体验和呈现方式，满足消费者用户日益增长的精神文化需求，尤其是对中国传统文化的数字化利用、提升中国优秀文博 IP 的时代化表达力，用数字科技赋能中国文化软实力。

中国文化传媒集团董事长刘强指出，文化数字化快速发展应创造和推进版权保护、规范授权模式创新，他认为，「数字技术对文化产业数字化发展过程中的政策构建、内容创新和消费拓展等多方面都起着重要促进作用。」

头部企业应引导发挥正向价值

协会也提出，各大互联网平台均已进入数字藏品领域，应起到自律、正向引导作用，用数字技术拓展更多实体应用场景从而激活文化行业新动能，成为创造真正价值的重要力量。

防范金融产品化及炒作，是蚂蚁鲸探、腾讯幻核、百度希壤平台的关键词，从产品设计上均不支持二次交易、坚持实名认证、设置发行内容授权与安全筛查机制等，对风险防控起到一定作用。

另一方面，在探索数字藏品助力实体消费方面，鲸探等平台已有试水。据了解，今年 4 月，中国优秀本土知名品牌万事利成为鲸探首个合作对象，实现以数字文化为载体助力 C2M 生产的新路径。上线当天，万事利发行三款数字藏品的同时，向用户提供一键定制实物丝巾的功能，发售 3 天拉动了品牌线上定制销量 50% 增幅，通过数字化营销为品牌带来了更广泛的新客群。

2021 年 10 月 31 日，自国家版权交易中心联盟在北京发布国内首个《数字文创行业自律公约》以来，数字藏品行业自律公约逐步推广落实，行业正在以自律的方式往前发展。从各项公约的内容来看，此前大多集中在反对炒作、保护消费者权益等框架性命题上，此番发布的新倡议，首次对数字藏品平台的业务准入进行了建议。