Volta Trucks 已经完成了 Volta Zero 设计验证原型的首次客户驾驶评估和反馈。此次评测让客户首次体验了专为城市物流设计的零尾气排放中型卡车，让客户对车辆的性能、世界首创的以驾驶员为中心的驾驶室和创新的安全功能有了真实的了解。

此次评估活动在巴黎的 UTAC Autodrome de Linas-Montlhery 举行，是该公司以行业领先的速度将零尾气排放卡车推向市场的最新里程碑。设计验证原型车正在从严格的测试制度中休息，以进行评估活动，客户反馈被整合到下一代生产验证原型车中。产品验证构建将于夏季在该公司位于奥地利斯太尔的合同制造工厂开始。

这些生产验证原型将在 2022 年晚些时候长期借给客户，使他们能够了解全电动中型卡车将如何融入其运营。首批客户指定车辆的生产仍有望在 2023 年初开始。

Volta Trucks 首席执行官 Essa Al-Saleh 在巴黎 UTAC 的评估活动上说；“对于 Volta Trucks、我们的客户以及我们城市的脱碳和可持续发展来说，今天是一个重要的时刻。自 2020 年 9 月推出 Volta Zero 以来，我们一直以行业领先的速度将车辆推向市场，因为这是我们客户的要求。能够让他们评估原型全电动卡车距离我们展示演示车辆不到 2 年，距离实际工程项目开始不到 18 个月，这是我们工作速度的最好例子。这些是非常早期且相对不成熟的原型，客户通常无法体验，但他们的反馈非常积极。

进一步的客户评估活动和媒体原型试驾机会将于 2022 年夏季/秋季在 Volta Trucks 的欧洲发布市场提供。