近日，可溶性微针给药技术企业优微生物完成近亿元 B 轮融资，由千骥资本独家投资，泰合资本担任独家财务顾问。本轮融资将用于可溶性微针技术在消费领域的持续商业化和医疗领域的业务拓展及产能建设，助力公司保持快速增长。

优微生物，是一家专注于可溶性微针透皮给药技术的国家级高新技术企业。基于公司自主开发的第三代可溶性微针专利技术 “高压喷射填充工艺” 实现多矩阵微纳结构同步快速填充，配合专有模具的材料改性达到低温快速固化塑型，突破固有生产技术应用高温固化破坏药物活性的局限性。基于专利技术的设备开发，实现全自动化生产，并通过点、线、面多轨迹填充方式的灵活切换，实现一体式基底大容量载药贴剂及分段式针尖精准定量载药贴剂的稳定批量生产，解决了实际应用中给药量和给药精度的技术难题，推动可溶性微针在大健康消费和医疗领域更大范围的商业化应用。

优微生物通过可溶性微针透皮给药技术将活性成分低温一步固化成微米级的晶体形态，根据不同产品设计与要求，在固态、无防腐、高活性的状态下渗透角质层，使活性成分安全有效地运输到皮肤表皮层，实现高效透皮吸收。可溶性微针的应用可以为轻医美及功效护肤领域带来颠覆性改变，为活性成分（尤其是大分子）的有效吸收与护肤安全性双兼难题提出了新解法。

优微生物作为底层创新驱动的技术平台，为此成立了专门的产品部，专注于可溶性微晶护肤产品的开发，目前拥有抗衰、淡斑、祛痘祛印等多系列成熟配方与产品解决方案，使可溶性微晶作为新一代家庭科技护肤方式，为消费者提供可居家、更安全、更有效的护肤产品与体验。同时公司仍在持续开发，未来将进一步拓展医美院线场景下的可溶性微晶产品与综合解决方案。目前，公司已与国内多家知名护肤品品牌达成产品定制合作，成为国内可溶性微晶产品备案最多的公司。

优微生物基于对可溶性微针工艺技术的深刻理解，建立了成熟的可溶性微针药学研究体系，解决了行业痛点，从而为客户提供完善的、专业化的、有严格质量保障的可溶性微针药物和医疗器械 CRO+CDMO 服务。2022 年初优微生物组建了专注于可溶性微针药物和医疗器械 CRO+CDMO 服务的全资子公司——珠海科瑞微医药科技有限公司，正开展 GMP 厂房、研发及 QC 实验室和可溶性微针制剂无菌生产线的搭建工作。目前，公司已与国内外多家知名药企共同开展多种药物的可溶性微针创新剂型的研发工作，在研管线涉及中药提取物和多种大分子药物，如多肽药物、蛋白类药物、重组蛋白疫苗等，广泛应用于中枢神经疾病治疗、疼痛管理、激素代谢疾病治疗、疫苗接种等多个方向。

对于本轮融资，优微生物创始人冷钢博士表示：“优微生物作为可溶性微针这一新兴领域的 ‘发声者’ 与 ‘布道者’，一直致力于推动应用可溶性微针技术的产品的商业化、行业标准及规范的建立等，近年来也招募了多名中美韩博士、博士后，在技术研发上持续加大投入，未来公司希望持续吸纳在商业化、产品和研发方面的人才，保持优微生物在可溶性微针技术上的底层创新能力，加速实现可溶性微针技术在大健康和医药领域更广泛的应用，共创中国可溶性微针透皮给药技术应用的新天地，跻身全球前列。”

千骥资本董事总经理沈小寅表示：“可溶性微针作为最新一代透皮给药技术，在给药效率与依从性之间实现了优异的平衡，在护肤、医美及医药领域拥有广阔的应用前景。优微的创始团队在可溶性微针底层技术的研发、以及规模化生产工艺上都拥有丰富的积累。公司自主开发的第三代生产工艺较前两代技术优势显著，并始终坚持不断迭代创新，以满足各类应用场景与载药效率的需求，已逐步得到各领域核心企业的认可。我们期待公司的可溶性微针技术在各个领域大放光彩。”

泰合资本董事刘泽渊表示：“作为新一代的透皮给药技术，优微生物拥有国际先进水平的研发积累和生产工艺 knowhow，是国内目前为数不多的拥有自主研发能力和完善专利布局的科技型企业，技术赶超发达国家市场。可溶性微针的应用会持续颠覆多种疾病用药、轻医美及功效护肤等广阔的市场。我们期待随着商业化的不断推进，优微生物能够成为集 ‘研发+量产+品牌’ 的生态级企业。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。优微生物完成近亿元 B 轮融资，推动可溶性微针技术多领域商业化应用